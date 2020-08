León anuncia cuatro casos de Coronavirus

El cuadro del León anunció mediante sus redes sociales cuatro nuevo casos de Covid-19 en el primer equipo.

Tres positivos de tratan de jugadores y uno más en el cuerpo técnico de Ignacio Ambriz. El conjunto esmeralda aseguró que son asintomáticos y no reveló su identidad.

"Todos ellos se encuentran en aislamiento y bajo observación médica, en espera de su recuperación", señala la misiva.

Hace unas semanas, La Fiera confirmó dos casos de coronavirus, también en el primer equipo y cinco más entre juveniles Sub 17, Sub 20, staff y cuerpo técnico.

Los del Bajío, terceros de la clasificación con 10 unidades, visitan este viernes al FC Juárez en actividad de la Jornada 6.