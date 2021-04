León es eliminado de la Concacaf por el Toronto

La revancha no se dio. La espinita sigue clavada. Y más profundo.

León volvió a fracasar, lo volvió a hacer, se quedó fuera de la Liga de Campeones de Concacaf, ahora en Octavos de Final al caer 2-1 ante el Toronto FC, para gol global de 3-2.

En el torneo pasado, el LAFC lo echó en dramática serie, esta vez fue igual y dolió lo mismo o más.

Otra muestra de que la Major League Soccer, ya no es el flan que todos piensan, se han acercado muchísimo. Y quizá ya han alcanzado. El campeón del futbol mexicano, mordió el polvo.

Ahora el Toronto dirigido por Chris Armas, jugará contra Cruz Azul en la fase de cuartos de final.

León, volvió a fracasar.

Simplemente el Toronto estudió muy bien al León, ante tanto mover el balón y mover al jugador, los canadienses respondieron con intensidad, con respirarles en la nuca, con morder en cada pelota y jugar a la contra.

Un estilo muy parecido, casi igual, al que utiliza la selección de Estados Unidos en los 90 y 2000, cuando agarró de cliente al equipo mexicano.

El Toronto alargó el juego, lo llevó a la zona en que el León comenzó a ver el reloj. El gol que anotó de visita en la ida le daba ventaja y gracias a eso provocó que los Esmeraldas descuidaran las espaldas...

Ya Rodolfo Cota había salvado al equipo. El árbitro le había anulado un gol válido a los de la MLS.

En la tercera ya nada puso salvarlos.

Jugaba básica, se abrió la cancha, se centró al área y se cerró la pinza, gol de Patrick Mullins y el mundo se le vino encima a La Fiera (54´).

Y cuando León iba por el tanto que podía empatar el juego y la serie, vino una pelota filtrada a Justin Morrow que se estrelló con Rodolfo Cota quien soltó la pelota para que esta entrara lentamente a la portería (71´).

Los Esmeralda no dejaron de luchar, por orgullo fueron a tratar de que el milagro apareciera. Fernando Navarro a centro de Yairo Moreno dio vida (80´). Llegó otro disparo en el área al que el portero del Toronto hizo una gran atajada...

Y se concretó. Otra vez, el León fracasó.