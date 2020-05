León golea a los Pumas en la eLiga MX

Los Pumas de Luis Fernando Quintana sumaron su sexto descalabro de la eLiga MX. Simplemente, la garra auriazul no estuvo a la altura del León de Nico Sosa, quien soltó un zarpazo de 3-1 en la décima jornada.

La Fiera se adelantó con gol de Joe Campbell, quien reventó las redes con un potente disparo dentro del área (39'), imposible para Alfredo Saldívar, quien ya había lucido en un par de atajadas.

Pero el orgullo auriazul respondió antes de irse al medio tiempo, con una anotación de Carlos González. El paraguayo atinó, luego de un tiro de esquina (45').

En el complemento , Sosa volvió a imponer condiciones con un penalti riguroso, producto de una jugada en la que Saldívar desvió un disparo de Nico Sosa durante un mano a mano. Al cobro en el manchón penal, Ángel Mena (78'),

Y para reiterar que su liderato en el certamen no es una casualidad, el tercer tanto esmeralda cayó por obra del avatar de Sosa (90').

Con este resultado, el León sigue invicto y en la cima del torneo espejo al Clausura 2020, con 26 puntos, mientras que los Pumas se alejaron los puestos de Liguilla, al quedarse con 12 unidades.

En la J-11 enfrentan a:

Pumas vs Tijuana (17 de mayo)

América vs León (17 de mayo)