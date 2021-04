León informa que Nacho Ambriz dejará a León

Después de algunos meses de negociación, el Club León informó que no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, por lo que al finalizar el Guardianes 2021 el director técnico, Ignacio Ambriz dejará el banquillo esmeralda.

A través de un comunicado, el actual campeón de la Liga MX dio a conocer que su relación laboral con el entrenador culminará una vez que culmine la participación del club en el actual certamen.

"Hicimos todo lo posible para que el profesor Ignacio Ambriz siguiera al frente del equipo los próximos años. Después de varios meses de negociación, no logramos un acuerdo", inicia el comunicado.

"Nuestra prioridad es apoyar a Nacho y su cuerpo técnico en todo lo que necesiten, como lo hicimos estos años, para ganar juntos otro título. Somos un equipo de grandes personas, grandes capitanes y grandes jugadores.

"Al finalizar el torneo, Club León seguirá mirando hacia el futuro con todos sus proyectos por delante; deseando mucho éxito al profesor Ignacio Ambriz", culminan.

Nacho Ambriz, llegó a León en el Apertura 2018 para reemplazar a Gustavo Díaz. Para el siguiente torneo llevó al equipo a disputar la final contra León, pero no resultaron campeones. En el Guardianes 2020 consiguieron el título tras vencer a Pumas.