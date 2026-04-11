León suma su tercer triunfo consecutivo
El cuadro felino escala posiciones y se mete en zona de Liguilla
México.- Parecía que el partido terminaría en un desanimado empate, hasta que La Fiera de León rugió. Un solitario gol de Ismael Díaz (0-1) permitió que el Estadio Cuauhtémoc se pintara de esmeralda.
Ante una Franja de Puebla que desapareció por completo, la escuadra guanajuatense hiló una tercera victoria consecutiva en el Clausura 2026.
Corría el 71´ cuando Ismael Díaz remató con la derecha desde muy cerca del centro de la portería. Eufórico, abrazó a sus compañeros hasta que nuevamente rodó el balón.
A partir de ese momento, la desesperación se apoderó del equipo poblano. Esto provocó que terminaran el partido con diez futbolistas, después de que José Pachuca recibió una tarjeta roja por un codazo.
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Y aunque se agregaron nueve minutos adicionales al compromiso, la victoria de La Fiera fue inminente en la Jornada 14 del torneo de la Liga MX.
En la próxima fecha del torneo, Puebla visitará a Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron. Mientras que León recibirá la visita de FC Juárez, rumbo al cierre de la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
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