León vence a Chivas y se convierte enel primer finalista

México.- León hizo valer los pronósticos y la estadística: en partido de vuelta de las semifinales venció por la mínima diferencia a las Chivas y eliminarlas con marcador global de 2-1. De esta forma, el líder general del Guardianes 2020 se convierte en el primer finalista del torneo. Ahora deberá esperar al resultado entre Cruz Azul y Pumas de este domingo, donde los celestes sacaron gran ventaja en el duelo de ida por 4-0.

De arranque el planteamiento de las Chivas sorprendió al León, pues únicamente con Molina como contención, mandaron a la mitad de su equipo a jugar en la mitad de campo rival, por lo que controlaron el balón en los primeros minutos con su intensa presión. Por su parte, León arrancó sin un nueve clavado, siendo Joel Campbell el jugador más adelantado, pero posicionado fuera del área, jugando como falso nueve.

Pasados los 10 primeros minutos, León comenzó a construir sus jugadas y llegar hasta línea de fondo con gran peligro. Y en este momento llegó el primer tanto. Fue al 17 que Mena le marcó el pase filtrado a Navarro para recibir en el filo del área; al recibirla, el ecuatoriano quedó solo ante el arquero y con mucha tranquilidad metió el pase al centro del área a Joel Campbell, quien empujó con el arquero ya vencido. El resto del primer lapso no hubo claridad de los visitantes, y los locales fueron sobrellevando la ventaja.

Para el segundo tiempo Chivas adelantó líneas. Al 52 Uriel Antuna tuvo la más clara para Chivas: en un sprint por banda derecha cerró rumbo al área y disparó con poco ángulo, estrellando su balón en el poste izquierdo de Rodolfo Cota. Esta fue la oportunidad más peligrosa del Rebaño Sagrado, pues no lograron tener el balón en el resto del partido y pese a su intensidad no jugaron con claridad. Inclusivo debido a que León no fue exigido, fue hasta el minuto 87 que Ignacio Ambriz decidió hacer un par de cambios, únicamente para consumir tiempo, pues nunca se vieron apremiados por el Rebaño. Con el resultado, la Fiera sigue invicto en su casa en el semestre, y sea quien sea el siguiente finalista recibirá el partido definitivo, la final de vuelta, el próximo domingo.