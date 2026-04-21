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León vs América: Horario y canales para ver el partido

El partido entre León y América se jugará el martes 21 de abril a las 21:06 horas.

Por El Universal

Abril 21, 2026 05:53 p.m.
A
León vs América: Horario y canales para ver el partido

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-

América
liga ocho partidos consecutivos

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sin perder contra el León (tres victorias y cinco empates) y quiere mantener esa buena racha la noche de martes.
¿Cuándo y dónde ver el León vs América?
-Fecha: Martes, 21 de abril
-Horario: 21:06
-Transmisión: FOX One y FOX+

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