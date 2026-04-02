Lesiones no nublan meta de Marcel Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcel Ruiz sigue firme en su objetivo de ganarse un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, pese a la ruptura parcial del ligamento cruzado y la lesión del menisco medial en una de sus rodillas. El mediocampista del Toluca trabaja en fortalecer la articulación y está a la espera de nuevas resonancias que confirmen su estado, conscientes de que hasta un 30 por ciento de los resultados pueden variar, según Francisco Arredondo para TUDN. Javier "Vasco" Aguirre lo mantiene en la lista de espera junto a otros lesionados como Gilberto Mora, con la intención de considerarlos en la convocatoria definitiva. Ruiz ha disputado ocho encuentros en la Liga MX Clausura 2026, con un gol frente a Santos Laguna, y su último partido fue ante FC Juárez el 8 de marzo. Antes del inicio del Mundial, el Tri aún disputará tres amistosos, contra Ghana, Australia y Serbia, para terminar de afinar su equipo.