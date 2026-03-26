logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lesiones pegan al listado ideal

Imprevistos retrasan conformación de la convocatoria del Tricolor

Por El Universal

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Lesiones pegan al listado ideal

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, declaró que su lista final para la Copa del Mundo 2026 ya estaría definida para esta Fecha FIFA en un 90 por ciento o más.

Lamentablemente para el timonel tricolor, los imprevistos han hecho que la conformación de su convocatoria para el Mundial se vea en retroceso o pausada.

Desde que llegó al banquillo en 2024, algunos nombres acompañaron el inicio de su tercera etapa al frente del combinado nacional; sin embargo, varios se han quedado en el camino y hoy son una incógnita a menos de tres meses para el debut en Norteamérica 2026.

Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz, Jesús Orozco y Luis Chávez fueron nombres que se sumaron al proceso de Javier Aguirre conforme pasaron las convocatorias desde septiembre de 2024. Hoy, los tres primeros son bajas confirmadas para la Copa del Mundo, mientras que Luis prácticamente está fuera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Si bien, parece que el estratega nacional ha encontrado nombres por zona para suplir las bajas y dudas por lesión, el plan original de Aguirre tuvo que ser modificado por la crisis de lesiones que golpea a la Selección Mexicana.

Otros como Julián Araujo, Luis Romo, César Huerta y Gilberto Mora, parecen alejarse. Sus lesiones no evolucionan favorablemente y en algunos casos, empeoran.

Santiago Giménez, Mateo Chávez o Edson Álvarez causaron baja para esta Fecha FIFA, pero se espera lleguen sin problemas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Argentina enfrenta amistosos clave ante Mauritania y Zambia en La Bombonera
Argentina enfrenta amistosos clave ante Mauritania y Zambia en La Bombonera

Argentina enfrenta amistosos clave ante Mauritania y Zambia en La Bombonera

SLP

AP

Scaloni convocó a jóvenes promesas y campeones del mundo para los amistosos de marzo.

Mbappé niega error en escaneo de rodilla por Real Madrid
Mbappé niega error en escaneo de rodilla por Real Madrid

Mbappé niega error en escaneo de rodilla por Real Madrid

SLP

AP

El delantero francés estuvo de baja tres semanas y media antes de su regreso al Real Madrid.

Turquía y Rumania se enfrentan en repechaje rumbo a Mundial 2026
Turquía y Rumania se enfrentan en repechaje rumbo a Mundial 2026

Turquía y Rumania se enfrentan en repechaje rumbo a Mundial 2026

SLP

El Universal

Los repechajes para el Mundial 2026 arrancan con partidos decisivos entre selecciones europeas y combinados intercontinentales.

Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU a México
Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU a México

Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU a México

SLP

El Universal

El adiestramiento busca fortalecer la seguridad en ciudades sede del Mundial como CDMX, Guadalajara y Monterrey.