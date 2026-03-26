Lesiones pegan al listado ideal
Imprevistos retrasan conformación de la convocatoria del Tricolor
CIUDAD DE MÉXICO.- En enero, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, declaró que su lista final para la Copa del Mundo 2026 ya estaría definida para esta Fecha FIFA en un 90 por ciento o más.
Lamentablemente para el timonel tricolor, los imprevistos han hecho que la conformación de su convocatoria para el Mundial se vea en retroceso o pausada.
Desde que llegó al banquillo en 2024, algunos nombres acompañaron el inicio de su tercera etapa al frente del combinado nacional; sin embargo, varios se han quedado en el camino y hoy son una incógnita a menos de tres meses para el debut en Norteamérica 2026.
Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz, Jesús Orozco y Luis Chávez fueron nombres que se sumaron al proceso de Javier Aguirre conforme pasaron las convocatorias desde septiembre de 2024. Hoy, los tres primeros son bajas confirmadas para la Copa del Mundo, mientras que Luis prácticamente está fuera.
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Si bien, parece que el estratega nacional ha encontrado nombres por zona para suplir las bajas y dudas por lesión, el plan original de Aguirre tuvo que ser modificado por la crisis de lesiones que golpea a la Selección Mexicana.
Otros como Julián Araujo, Luis Romo, César Huerta y Gilberto Mora, parecen alejarse. Sus lesiones no evolucionan favorablemente y en algunos casos, empeoran.
Santiago Giménez, Mateo Chávez o Edson Álvarez causaron baja para esta Fecha FIFA, pero se espera lleguen sin problemas.
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