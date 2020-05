Lewis Hamilton le dice no a los videojuegos

La intención de las ediciones virtuales de torneos que fueron suspendidos por el coronavirus es entretener al público, que halla ahí una plataforma para "revivir" la Liga MX, la NBA, ver a Rafael Nadal competir en el Masters de Madrid o a Lewis Hamilton ir en busca de otro título de Fórmula Uno, aunque esto último sólo sucederá cuando vuelvan las competencias en la realidad.

El hexacampeón del mundo ha dejado claro que no pretende formar parte de la iniciativa de carreras virtuales impulsada por la categoría reina del automovilismo, pues no disfruta del videojuego oficial.

"Juego un poco, pero no estoy interesado en esos juegos. Veo a otros pilotos jugar con ellos, pero no me gustan", explicó, cuestionado sobre la posibilidad.

Esto no quiere decir que el británico no disfrute de las consolas; de hecho, hay un juego del deporte motor con el que se siente plenamente identificado.

"He crecido jugando a Gran Turismo y realmente le dedicaba mucho tiempo en el pasado. He trabajado con ellos mucho en los últimos años y ha sido algo bastante divertido", contó.

Y hay también otros títulos que son del agrado del piloto de Mercedes, quien incluso comparte el pasatiempo con adversarios de la parrilla.

"He jugado Call Of Duty con Pierre Gasly y Charles Leclerc. Es muy bonito tener aún bastante contacto con el resto de pilotos", concluyó.