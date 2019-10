Lewis Hamilton ve complicado coronarse en México

Lewis Hamilton reconoció la dificultad de coronarse este fin de semana en el Gran Premio de México.

Las matemáticas le dan la oportunidad al británico de conseguir su sexto campeonato de la Fórmula Uno; necesita sumar 15 puntos más que Valtteri Bottas, su único "rival" en lo que resta de la temporada.

Mercedes tendrá al próximo monarca de la F1, el quinto de manera consecutiva, pero desconoce si será el principal o el secundario.

"Creo que nunca he terminado 14 puntos por encima de Valtteri, entonces no lo veo fácil. Hay una oportunidad, pero muy cerrada y nada es seguro", comentó Hamilton.

En los últimos dos años, el británico se ha coronado en el GP de México, sin la necesidad de subirse al podio. Sin embargo, con el cambio de calendario, esta edición se disputará antes que el GP de Estados Unidos, por lo que su fiesta puede celebrarse la próxima semana, en Austin, Texas.

El pesimismo del inglés también está relacionado a que sólo ha ganado una vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en 2016, y en el último par de ediciones, la carrera se la llevó Max Verstappen de Red Bull.

"Esta es una carrera que le va bien a Red Bull y Ferrari, será un fin de semana complicado".

¿Doble moral de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton contestó las críticas de Fernando Alonso, expiloto de Fórmula Uno, quien lo señaló de doble moral.

En los últimos meses, el piloto de Mercedes ha utilizado sus plataformas digitales para crear conciencia sobre el cambio climático, por lo que decidió convertirse en vegano, ya que el proceso del ganado que produce carne genera mucha contaminación.

Hace unos días, Alonso, lo criticó por sus mensajes.

"No puedes mandar un mensaje y, al día siguiente, hacer lo opuesto. Sabemos el estilo de vida que tiene Lewis; un piloto de Fórmula 1 viaja 200 veces en avión por año. No puede salir a decir no coman carne".

"Me entristeció ver cosas de las que no nos damos cuenta", contestó hoy Hamilton. "Estoy haciendo un gran esfuerzo para ser neutral en carbono para fin de año. No permito que nadie en mi oficina o mi hogar compre ningún plástico. Todo tiene que ser reciclable, hasta cosas como desodorantes y cepillos de dientes".

Según un estudio de la Universidad McGill, un evento de Fórmula 1 tiene un fuerte impacto ambiental. "Se detectaron aumentos significativos de la contaminación por PM-2,5 y NO2".

El volante compite más de 20 fines de semana al año y se embolsa más de 50 millones de dólares al año.

"Háganse veganos. Es la única manera de salvar nuestro planeta hoy. Se puede hacer muy rápido, todo lo que tenéis que hacer es sintonizar vuestra mente", fue la publicación de Hamilton hace unas semanas.