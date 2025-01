El año pasado fue la gran noticia y hoy es una realidad; Lewis Hamilton vive su primer día como piloto de Ferrari.

El siete veces campeón del mundo dejó a Mercedes al finalizar el 2024 y ahora ya viste de rojo, corre para el equipo con más historia en el automovilismo y junto al monegasco Charles Leclerc buscará regresarle la gloria al Cavallino Rampante.

Lewis, de 40 años, llega a la Scuderia para tomar el lugar que hasta la temporada anterior era del español Carlos Sainz.

El emotivo mensaje de Lewis Hamilton en Maranello

A través de las redes sociales el piloto británico compartió un emotivo mensaje tanto en inglés como en italiano, en el que expone sus sensaciones por ahora ser parte del equipo fundado por Enzo Ferrari.

"Hay algunos días que sabes que recordarás para siempre y hoy, el primero como piloto de Ferrari, es uno de esos días. He tenido la suerte de haber logrado cosas en mi carrera que nunca creí posibles, pero una parte de mí siempre se ha aferrado a ese sueño de correr de rojo. No podría estar más feliz de hacer realidad ese sueño hoy", se lee en el mensaje de Sir Lewis en su cuenta de Instagram.

Pero las palabras de Hamilton no quedaron ahí y desde ya ha dejado un contundente mensaje a los miembros del equipo y los millones de tifosi en el mundo.

"Hoy comenzamos una nueva era en la historia de este equipo icónico y no puedo esperar a ver qué historia escribiremos juntos", añadió el ex de McLaren.

Ferrari recibió a Lewis Hamilton con el F40

No hay dudas que el F40 es uno de los autos más especiales en la historia de Ferrari. Este vehículo deportivo es incluso el favorito de Lewis Hamilton y por ello la Scuderia ha decidido darle la bienvenida al británico con este modelo.

Hamilton posó delante de este auto, justo afuera de la casa de Enzo Ferrari, que justo encima de la puerta luce la bandera del Cavallino Rampante.