Liberan las cuentas de la Cooperativa Cruz Azul

Las cuentas de la Cooperativa Cruz Azul fueron liberadas; sin embargo, las de Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, presidente y vicepresidente de La Máquina, no.

"Las cuentas de la Cooperativa ya no tienen ningún tema", adelantó Jorge Hernández, portavoz de la cementera, a EL UNIVERSAL.

Sobre las personales de los directivos, "todavía estamos presentando también todas las pruebas para mostrar todos los movimientos, sin mayor problema".

Hernández también respondió las acusaciones de las facturas que presentó Guillermo Barradas, abogado penalista y abogado de la dirección comercial de la Cooperativa Cruz Azul –área de los también conocidos como disidentes–.

"Estrategia jurídica bastante maquiavélica. Esas facturas que quieren presentan, llevan la firma del Director General [Guillermo Álvarez] son de archivo y otras mentiras. Ellos [los disidentes] presentan esas facturas que iban, supuestamente, ante la Fiscalía General de la República y ante un juez, para tratar de que había evasión fiscal y han sido desechados en todos los Tribunales", añadió el vocero.

"El abogado de ellos mete esa línea de delincuencia organizada y lavado de dinero porque en una en una denuncia de ese tipo la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] está obligada a intervenir y bloquear las cuentas independientemente de lo que buscan. Esto no es más que una estrategia legal, qué están dando la vuelta y quieren distorsionar todo".

Acerca de los pagos a empresas Europeas, "se llevaron inversiones por más de 400 millones de dólares a industrias alemanas, francesas y estadounidenses, que son las que están haciendo toda la infraestructura de actualización y renovación de las plantas de Laguna e Hidalgo. Todo está perfectamente bien estructurado en lo institucional y corporativo".

El siguiente paso para los hermanos Álvarez es "comprobar los pagos, como se realiza cuando estás en una auditoria fiscal", para liberar las cuentas personales.