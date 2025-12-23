Lidera Jaylen Brown victoria de los Celtics

BOSTON.- Jaylen Brown anotó 14 de sus 31 puntos, la mayor cantidad del juego, en el último cuarto y los Celtics de Boston remontaron un déficit de 20 puntos en la segunda mitad para vencer el lunes 103-95 de los Pacers de Indiana.

Derrick White terminó con 19 unidades, y Payton Pritchard y Anfernee Simons sumaron 11 cada uno para Boston, que ganó su tercer partido consecutivo.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 25 puntos, y Andrew Nembhard tuvo 20. Indiana, el equipo con peor porcentaje de tiros de tres puntos de la NBA, falló 19 de sus 20 intentos desde más allá del arco en la segunda mitad en su quinta derrota consecutiva.

Después de una derrota por 19 puntos en casa contra New Orleans el sábado, los Pacers acertaron el 60% (12 de 20) de sus intentos de tres puntos en la primera mitad y lideraron 61-43 al descanso del partido.

