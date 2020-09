Liga de Balompié Mexicano sufre la baja de otro equipo

Todavía no inicia la Liga de Balompié Mexicano y los equipos poco a poco van desapareciendo, debido a que la situación financiera no es nada alentadora para la nueva liga de futbol en México. La LBM se encuentra inmersa en una crisis de organización y hoy se confirmó la baja de otro equipo. Ahora fueron los Faisanes FC los que optaron por no participar en el nuevo circuito.

El conjunto de Yucatán emitió un comunicado donde señala que se retiran de la competencia porque "no encuentran las condiciones mínimas necesarias para sostener un equipo profesional de futbol bajo las condiciones presentadas por la ANBM (Asociación Nacional de Balompié Mexicano)".

Asimismo, fueron enfáticos en que el nuevo proyecto presidido por el exfutbolista, Carlos Salcido "no genera un clima de seguridad financiera, planeación estratégica, logística y deportiva para el correcto desempeño del club".