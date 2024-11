Liga de Béisbol Femenino: Oportunidad Histórica para Mujeres

Julie Croteau fue pionera en el béisbol y compartió el campo con hombres durante casi todos los momentos destacados en su carrera —excepto la vez que actuó como doble en la película "A League of their Own".

Frecuentemente eran sus compañeros de equipo. Siempre los tuvo como adversarios. Así ha sido para generaciones de jugadoras.

Por eso, cuando recientemente se enteró de los planes para dar a las peloteras actuales la oportunidad de brillar contra otras mujeres en el béisbol, Croteau pensó algo.

"Ya era hora", dijo entre risas.

La Liga Profesional de Béisbol Femenino (WPBL, por sus siglas en inglés) anunció el mes pasado sus planes para lanzarse en 2026 como un circuito de seis equipos. Si se estrena, será la primera liga profesional para mujeres desde 1954, cuando se disolvió la Liga Profesional de Béisbol Femenino All-American, inmortalizada en "A League of Their Own".

El creciente interés en los deportes femeninos en los últimos años hizo que éste fuera el momento ideal para fundar una liga de béisbol femenino, dijo la cofundadora Justine Siegal, la primera mujer en fungir como coach en un equipo de las Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland en 2015.

La consultoría Deloitte estimó que los deportes femeninos generarán 1.000 millones de dólares en ingresos globales en 2024 por primera vez, debido a la popularidad en aumento y los acuerdos de marketing. La WNBA tuvo su temporada regular más vista en 24 años gracias en gran parte a su generación de novatas estrellas liderada por Caitlin Clark y Angel Reese. La temporada inaugural de la Liga Profesional de Hockey Femenino atrajo multitudes récord.

"Ciertamente estamos apoyándonos en el éxito de las otras ligas profesionales", dijo Siegal.

Siegal ha buscado consejos de mujeres que lideran otras ligas profesionales y está estudiando qué las hizo exitosas. Eso incluye atender las necesidades específicas de las deportistas, que a menudo enfrentan un conjunto diferente de responsabilidades que sus contrapartes masculinas.

Siegal fue la primera mujer en ocupar un puesto de coach en un equipo de béisbol profesional con el Brockton Roxde una liga independiente en 2009, y la primera en lanzar en prácticas de bateo a un equipo de las mayores con Cleveland durante la pretemporada de 2001.

En aquel entonces, Siegal recuerda haber tenido que buscar niñeras para su hija mientras entrenaba. En algunos casos recogía a su hija en la escuela y la llevaba al campo.

"Tuve que hacer muchas cosas para hacer realidad mi sueño", dijo Siegal. "Y por eso estoy especialmente interesada en asegurarme de que no pasemos por alto a las madres que pueden competir y merecen un lugar en la liga".

Cuando tenía 13 años, un entrenador le dijo a Siegal que no debería jugar béisbol porque era una niña. Le dijeron que jugara sóftbol, una realidad que muchas niñas en el deporte enfrentan.

Alrededor de 1.300 niñas de secundaria jugaron béisbol en equipos de niños en Estados Unidos durante el año escolar 2023-24, según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales.

"Cuando veo ese número, pienso que hay 1.300 personas que tuvieron que, básicamente, desafiar al sistema para seguir jugando el deporte que aman", dijo Croteau, quien ocupó los titulares de la prensa en la década de 1980 al demandar a su escuela secundaria por el derecho a jugar en el equipo universitario de niños. La joven perdió.

"Las chicas han tenido que enfrentarse a un director atlético o acercarse a un entrenador de béisbol, y han tenido que hacer que suceda".

Más de 471.000 niños de secundaria jugaron béisbol, mientras que 473,000 niñas practicaron sóftbol. La NCAA no ofrece béisbol femenino, pero nueve mujeres jugaron en equipos de béisbol masculinos en 2024, según la base de datos demográfica de la NCAA. Alrededor de 21.000 mujeres jugaron sóftbol universitario.

Keith Stein, un abogado y empresario que cofundó la WPBL con Siegal, dijo que la esperanza es ayudar al establecimiento de una sólida cultura de béisbol femenino en Estados Unidos a fin de crear más oportunidades de juego para las niñas en el futuro.

Tanto Stein como Siegal dijeron que el interés temprano de las jugadoras de béisbol femenino es una pista sobre el deseo de obtener un lugar para que las mujeres compitan contra mujeres al más alto nivel. Aunque no ha habido una liga profesional para peloteras, ellas aún juegan. La Copa Mundial de Béisbol Femenino debutó en 2004 para mostrar el talento femenino.

Más de 400 deportistas se registraron para probarse, durante las 24 horas posteriores al lanzamiento del portal de jugadoras de la liga, dijo Siegal.

"En su mayoría eran jugadoras de élite", agregó Stein. "Algunas de las mejores jugadoras del mundo, de Estados Unidos, por supuesto, pero también había jugadoras de Japón, Canadá, Gran Bretaña".

La liga celebrará un campamento de exploración en la primavera de 2025, con un draft que se realizará en el último cuarto del año. La WPBL se lanzará inicialmente con seis equipos, aunque Stein estimó que ese número podría aumentar más tarde a ocho. Competirán en el noreste en 2026 a fin de que puedan viajar en autobús para disputar los encuentros.