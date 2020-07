Liga de Expansión jugará entre semana sólo por temas de televisoras

La desaparición del Ascenso MX dio inicio a una nueva liga en nuestro país, sin embargo, no hay un trato cerrado con las televisoras para darle difusión al torneo, por lo que se han buscado diversas formas de hacer atractiva a la Liga de Expansión.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, confirmó este martes que el tema de disputar los partidos entre semana es un tema meramente de atracción para las televisoras, esto ante la ausencia de afición en los estadios.

"En tanto no haya publico en el estadio, no tendríamos ningún problema en adaptarnos a jugar en los días que sea conveniente, si esto va a traer un beneficio a toda la liga. El hecho de que pudiéramos jugar a media semana, puede ser atractivo para algunas televisoras para poder comprar los derechos, si eso ocurre nosotros no tendríamos ningún inconveniente".

Sin embargo, en Leones Negros saben que cuando se vuelva a permitir el acceso a los partidos en el estadio, las cosas deberán cambiar, en formato, calendario y horarios, pero ahora todo depende de la televisora.

"Cuando ya haya público, esa ya es una gran diferencia. Por supuesto que a todo mundo le gusta que haya público en el estadio, eso hace que sea un espectáculo y por supuesto que nosotros nos interesaría en su momento acomodarnos a las mejores circunstancias. Jugar por la noche y los horarios de domingo tampoco se descartan, en esta ocasión, por lo menos este torneo, va a depender de lo que ocurra con el tema de la televisión y sobretodo porque se están vendiendo colectivamente los derechos".

En la misma charla, Alberto Castellanos reveló que el principal motivo por el cual no se ha podido organizar el calendario para la Liga de Expansión se debe a que los clubes procedentes de la Liga Premier no cuentan con la confirmación oficial, por lo que será hasta después de la oficialización que se podrán reunir para armar la competencia de este nuevo certamen.

"Del tema del calendario, está presente el tema de la confirmación de los equipos de la Liga Premier, en tanto no estén confirmados estos equipos, va a ser difícil que tengas ya un calendario, porque parece ser que ya la liga está pidiendo que la Unidad de Inteligencia Financiera revise los expedientes o las empresas que van a hacerse cargo de equipos de futbol para poder darles el visto bueno, en tanto no haya el visto bueno para las instituciones que se van a incorporar, pues no hay la certeza todavía de que vayan a participar o no en la liga".