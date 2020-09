Liga de Expansión rompe reglas de sanidad en Tlaxcala

¿Pues no qué la Liga de Expansión era para mejorar? En el juego entre el Tlaxcala y el Celaya, que terminó con un empate 1-1, se llegó a lo más burdo.

El partido no se jugó en el estadio que tienen registrado los Coyotes, el Tlahuicole, debido a que está en remodelación, así que se lleva a cabo en la Unidad de José Brindis, en donde hubo público en la tribuna.

¿No que es a puerta cerrada? Durante la transmisión televisiva, se ve a gente en la tribuna, y no es que sean parte de la directiva, sino que son aficionados comunes, y no sólo ahí, sino afuera del complejo, ya que el ser un espacio abierto, hay gente observando el juego.

Y lo peor, sin cubre bocas o tomando su distancia para evitar enfermedades.

¿Y la policía? Pues observando el juego arriba de sus camionetas, en vez de dispersar a la gente que estaba reunida, cuando aún está prohibido por asuntos de sanidad.

Tlaxcala tiene reportados 6.327 casos de Covid-19, y 898 muertes, lo que seguramente le importa muy poco a la gente que estuvo en este juego de la Liga de Expansión.