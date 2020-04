Liga de Francia elogia al mexicano Rafa Márquez

Luego de que Rafael Márquez relatara algunas anécdotas de su llegada al futbol europeo, en la Liga de Francia le devolvieron el favor, al resaltar su paso con el AS Mónaco.

En su sitio web, la Ligue 1 mencionó las mejores cualidades del zaguero, de quien se refirieron como "la roca mexicana".

"Con la marca de haber jugado cinco etapas finales de la Copa del Mundo, como Antonio Carbajal (México), Lothar Matthaus (Alemania) y Gianluigi Buffon (Italia), Rafael Márquez comenzó su curso europeo bajo los colores del AS Mónaco en la Ligue 1. Rafa tenía solo 20 años cuando dejó México y al Atlas CF para ir al Viejo Continente. En su primer año, el mexicano es campeón de la Ligue 1. En cuatro temporadas jugó 89 partidos de liga (4 goles), para dejar una marca indeleble en el Principado.

"Rafael Márquez da sus primeros pasos en la Ligue 1 el sábado 14 de agosto de 1999, en el estadio Louis-II. Titular, el defensor tuvo un excelente inicio en la gran victoria del AS Mónaco sobre el SC Bastia (4-0), en la jornada 3. David Trezeguet marcó un hat-trick y Ludovic Giuly el cuarto gol, pero la asociación Philippe Christanval-Rafael Márquez fue un éxito en el centro", destacó la Liga de Francia.

Además, la entidad gala fue puntual con los mejores momentos del ahora exfutbolista:

Su primer gol en Francia. Rafael Márquez esperó 12 juegos para firmar su primer gol en la Ligue 1. Desde el minuto 11, contra el CS Sedan (2-1), el mexicano puso a los monegascos en buenos rieles al abrir el marcador; su segundo tanto lo consiguió una semana después, en el césped de Le Havre AC (1-4).

Primer título. En su primera temporada, Rafa Márquez se coronó. El AS Monaco de Claude Puel fue campeón desde la jornada 31 (de un total de 34). El club del Principado ganó su séptimo título de la Ligue 1 con un total de 65 puntos (20 victorias, 5 empates y 9 derrotas); la defensa terminó como la segunda mejor de la temporada (38 goles recibidos).

La despedida. Rafael Márquez marcó su cuarto y último gol en la Ligue 1 el sábado 30 de noviembre de 2002. En el Stade Louis-II, el AS Monaco recibió al Paris Saint-Germain por la fecha 17. En aquel cotejo, Ronaldinho abrió el marcador, pero Shabani Nonda adelantó al ASM con un doblete, antes de que Márquez firmara el 3-1, marcador que sirvió a los suyos en retomar la cima.

El último partido de Rafa fue "un verdadero espectáculo de fuegos artificiales", mencionó la Ligue 1. La actuación de AS Mónaco contra ESTAC Troyes, el 24 de mayo de 2003 concluyó con el segundo lugar detrás del Mónaco, detrás de Lyon. Días más tarde, el mexicano voló al Barcelona.