Liga de Veteranos sufre por Covid

A falta de aproximadamente unos 40 días para que tentativamente concluya el confinamiento sanitario, la disciplina del futbol, es muy noble y a decir del presidente de la Liga Veteranos de Futbol del Potosí, Ildefonso Segovia, en lo deportivo no habrá problemas para seguir con el parón, pero en lo económico si lo van a resentir.

"Deportivamente hablando no habría problemas porque solamente la Primera División están programados torneo apertura y clausura, en las demás categorías son torneos largos y se pueden jugar los pendientes a seis puntos en la segunda vuelta", comentó el directivo de esta organización.

Y agregó "En lo económico sí lo vamos a resentir en la liga porque no podremos cobrar cuotas mensuales, los árbitros no tendrán trabajo, los dueños de campos sin ingresos, además de muchas personas también que dependen de la derrama económica que produce está actividad", y fue claro al señalar "Que aun y cuando no percibimos ingresos durante la suspensión de actividades es importante señalar que a al personal que labora en la liga se les cubren sus salarios y prestaciones como el IMSS, Infonavit, etc."

Se le preguntó si al reanudarse la actividad podría sufrir la baja de equipos por falta de patrocinios a lo que comentó el presidente de la Liga de Veteranos de Futbol del Potosí, "Pienso que sí por la crisis económica que se avecina, sobre todo por el desempleo".

Al ser una organización de jugadores veteranos, existe desesperación por jugar o son más responsables a lo que comentó el C.P. Segovia, "Hay más conciencia, sin embargo el gusto por la práctica del futbol semana a semana está muy arraigado, pero conforme tenemos más edad vamos madurando y valoramos más los privilegios que nos otorga la vida y uno de ellos es la salud y las condiciones físicas para para seguir disfrutando el juego que nos apasiona".

Se le cuestionó su opinión sobre el hecho de que ha transcendido de que, se han programado juegos clandestinos a lo que dijo "Sin lugar a dudas que es una situación muy grave porque anteponen los intereses económicos a los de la salud, he ahí la importancia de que la mayoría de las ligas estemos afiliadas a la Asociación, y la misma autoridad deportiva pudiera tomar cartas en el asunto, y prohibirle a los nazarenos que ofreciera el servicio, entiendo que hay necesitad de allegarse recursos económicos, pero todos vamos en el mismo barco, hay personas que están en sus casas, sin empleó, sin ingresos, están realizando un sacrificio enorme, por el bien de la comunidad, y la situación de que hay gente que organiza este tipo de partidos, están echando para abajo, todas esas medidas sanitarias, que se nos están proponiendo".