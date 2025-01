La actividad de la Liga MX continúa con la jornada 4 del torneo Clausura 2025, la primera doble jornada de la temporada que se jugará entre semana, particularmente este martes y miércoles, para darle descanso suficiente a los jugadores de reponerse para los partidos del próximo fin de semana.

En esta jornada hay, al menos, seis partidos que serán transmitidos por televisión abierta, para que los aficionados de los distintos equipos no se pierdan ninguna acción de la jornada 4.

A pesar de haber disputado los primeros dos compromisos con el equipo Sub-23, el tricampeón América ya ocupa la primera posición de la tabla y ahora, abre la jornada en el estadio Ciudad de los Deportes contra el Atlético de San Luis. A la misma hora el Puebla será anfitrión del Mazatlán y más tarde, con partidos pactados a partir de las 21:00 horas, seis equipos cierran la actividad del martes, donde destaca la visita de Chivas al León de James Rodríguez, el choque entre Tigres y Tijuana en el Volcán y el partido en Aguascalientes entre Necaxa y Cruz Azul.

El miércoles habrá cuatro partidos, con el choque entre Pumas y Toluca en el estadio Olímpico como el más destacado.

A continuación, te presentamos a qué hora y dónde ver los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2025?

Martes 28 de enero

América vs Atlético de San Luis: a las 19:00 horas, transmitido por Canal 5, TUDN y ViX

Puebla vs Mazatlán: a las 19:00 horas, transmitido por TV Azteca

León vs Chivas: a las 21:00 horas, transmitido por Tubi

Tigres vs Tijuana: a las 21:00 horas, transmitido por TV Azteca

Necaxa vs Cruz Azul: a las 21:05 horas, transmitido por Claro Sports y ViX



Miércoles 29 de enero

Atlas vs Monterrey: a las 19:00 horas, transmitido por Canal 5, TUDN y ViX

Querétaro vs Pachuca: a las 19:00 horas, transmitido por Caliente TV

Juárez vs Santos Laguna: a las 21:00 horas, transmitido por Azteca Deportes

Pumas vs Toluca: a las 21:05 horas, transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.