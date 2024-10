Horarios y canales de los juegos del viernes en Liga MX

Este viernes hay doble cartelera para abrir la jornada 14 del Apertura 2024 de la Liga MX, con las Chivas como principales protagonistas en su visita al estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La jornada abre con el partido entre Santos Laguna y el Mazatlán, dos equipos que empiezan a despedirse del torneo, sobre todo los Guerreros, ya que los Cañoneros aún se aferran a la esperanza de lograr la hazaña que los clasifique al play-in.

Santos Laguna está en el último lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas. Por el otro lado, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich viene motivado tras derrotar a los Tigres y tomar el lugar 13 con 12 unidades, a seis del América que ocupa el último lugar al repechaje.

Más tarde, el Rebaño buscará cerrar una semana perfecta con una nueva victoria que sería la tercera al hilo bajo las órdenes de Arturo Ortega. Enfrente estará el Puebla, que está en el lugar 14 de la tabla con 11 puntos y en caso de no ganar esta noche, empezaría a despedirse del torneo.

A continuación, te dejamos la información para que sepas a qué hora y dónde ver los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

- Santos vs Mazatlán

Hora: 19:00 horas

Transmisión: VIX Premium

- Puebla vs Chivas

Hora: 21:00 horas

Transmisión: VIX Premium, Fox Sports 2 y Azteca 7