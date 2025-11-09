logo pulso
Liga MX Femenil: Horarios y canales cuartos final

No te pierdas los partidos definitorios de la Liga MX Femenil con los horarios y canales de transmisión

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 03:45 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Este domingo se conocen al resto de equipos clasificadas a las semifinales de la Liga MX Femenil en el Apertura 2025, donde tres juegos atraparan la atención de la afición y los cuales prometen un desenlace emocionante en cada uno de los mismos.

Cruz Azul se convirtió en el primer equipo semifinalista al derrotar 5-0 a las Tuzas del Pachuca, monarcas del torneo pasado.

La cartelera de este día comienza con el Tigres frente FC Juárez, ambas escuadras entregaron un duelo muy vistoso el pasado jueves en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Las Bravas cayeron en casa ante Las Amazonas, pero solamente por la mínima, así que tienen amplias posibilidades de seguir en la pelea por su boleto.

Otra llave de este día es el duelo del América frente a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas se estaban saboreando una importante victoria como visitantes, pero en el final del encuentro apareció Jermaine Seoposenwe para cerrar el empate.

Las encargadas de cerrar la cartelera y de definir todo serán el Toluca y las Chivas. Las Diablas reciben al Guadalajara en el Nemesio Díez, luego de haber regalado un auténtico partidazo en el Akron, el cual terminó 2-2 tras un agónico gol de las escarlatas.

Las seis escuadras que este día verán acción sueñan con llegar a la siguiente ronda, y lo positivo es cada una tiene amplias posibilidades de hacerlo.

Horarios y transmisión para ver EN VIVO los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Tigres vs FC Juárez

Horario: 17:00 horas

Transmisión: canal de YouTube de la Liga MX Femenil

América vs Monterrey

Horario: 19:15 horas

Transmisión: Canal Nueve, TUDN, VIX y canal de YouTube de la Liga MX Femenil

Toluca vs Chivas

Horario: 21:15 horas

Transmisión: Canal Nueve, TUDN, VIX y canal de YouTube de la Liga MX Femenil

No te pierdas los partidos definitorios de la Liga MX Femenil con los horarios y canales de transmisión

