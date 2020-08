Liga MX ha actuado de buena forma ante coronavirus: Salud

Para el Gobierno Federal, la Liga MX está actuando de buena forma en el control del Covid-19. Los protocolos que se realizan y el trato a los contagiados son los correctos.

Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, recalcó que es importante ya no contar todos los casos que ha presentado la Liga MX, sino en los últimos catorce días y ver su atención.

"Es importante también no seguir contando. Sí van 100 pero el primero fue hace tres mes... Es igual que los 450 mil 928 casos acumulados, son desde febrero. Los importantes son los últimos 14 días".

La Liga ha actuado de buena forma. "Se lo hemos comentado a la Liga MX, ojalá y todo el país fuéramos como pequeños equipos de futbol, porque los equipos tienen un cuerpo médico solamente para las 50 personas que trabajan en ese equipo, saben dónde están, pueden reportar todos los días qué sintomatología tienen y se mantiene la Liga andando", dijo.

Los casos que se presentan de última hora y que han motivado el mover partidos, también han sido bien atendidos.

"Se hace un estudio de contacto dentro de las 50 personas con las que pudo haber tenido contacto; si jugó 48 horas o 24 horas antes un partido también se le notifica al equipo con el que participó esa persona y se hace la vigilancia de signos y síntomas sin necesidad de realizar pruebas de laboratorio".

Así que se parte del gobierno, ni hay quejas del futbol organizado.

"Se juega a puerta cerrada, se están haciendo pruebas, sin que los jugadores presenten sintomatología. Cualquier hallazgo de un reporte positivo a una persona que no tiene síntomas a los 10 días se le da de alta y puede regresar a su actividad profesional".