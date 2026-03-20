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Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes

Necaxa busca escalar posiciones en la tabla enfrentando a Tijuana en el estadio Victoria

Por El Universal

Marzo 20, 2026 04:48 p.m.
A
Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes

Este viernes arranca la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX con una doble cartelera, antes de que se juegue la Fecha FIFA de este mes que parará las acciones por una semana.

Las acciones de este día arrancan con el Necaxa frente Tijuana en el estadio Victoria de Aguascalientes. Los Rayos buscan seguir escalando peldaños para acercarse a la pelea por los puestos de Liguilla, por lo que una victoria es importante para este objetivo. De momento, marchan en la posición 14 con 10 unidades.

Del otro lado, los Xolos no quieren alejarse de la posibilidad de meterse a la fiesta grande. Con 12 puntos, el equipo fronterizo está en el décimo lugar de la clasificación, a cinco del octavo puesto que brinda el último boleto.

Para cerrar la actividad del viernes, Mazatlán recibe en el estadio El Encanto al Cruz Azul. En este encuentro, La Máquina llega con amplio favoritismo sobre los mazatlecos, así como con la meta de sumar tres unidades para recuperar el liderato de la clasificación que le pertenece a Chivas.

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Con 10 puntos, los Cañoneros quieren romper las quinielas para poder alejarse de los últimos puestos de la tabla general.

¿Dónde ver partidos de la Jornada 12 de la Liga MX hoy?

Necaxa vs Tijuana

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Claro Sports y VIX

Mazatlán vs Cruz Azul

Horario: 21:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y FOX One

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