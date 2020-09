Liga MX pidió revisar a empresas relacionadas con equipos de fútbol

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la Liga MX le solicitó revisar algunas empresas relacionadas con los equipos de fútbol como parte del convenio que firmó en junio pasado para prevenir el "lavado" de dinero a través de este deporte.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que hasta ahora han sido presentadas dos denuncias contra la Cooperativa Cruz Azul y que en el marco del convenio con la Liga MX, se han realizado dos reuniones de trabajo en las que se acordó revisar si existen ilegalidades en las finanzas de este sector.

"Nos han pedido el apoyo para revisar algunas personas morales, empresas relacionadas con equipos de fútbol, estamos en la colaboración, no puedo dar datos en virtud del sigilo de las investigaciones, ya que en este caso en particular no se han presentado denuncias, salvo evidentemente las dos que me referí de la Cooperativa Cruz Azul", señaló.

En conferencia de prensa explicó que el convenio también abre las puertas a que la UIF, a petición de la Liga MX, revise a los futbolistas, empresas, promotores deportivos y otras personas físicas involucradas en el fútbol mexicano.

Recordó que las denuncias que presentó la UIF contra la Cooperativa Cruz Azul fueron particularmente contra los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez y Víctor Garcés y que las mismas no impactan al equipo de fútbol.

"Lo que vimos es que no impactaba al equipo, sino a un grupo de personas morales, empresas fachada, con la cual habían sacado los recursos la dirección de la cooperativa, todo esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República, y bueno, el objetivo es continuar con investigaciones", precisó.

En diversas ocasiones, el titular de la UIF se ha pronunciado por observar el fútbol como una actividad de riesgo para el "lavado" de dinero.