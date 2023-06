Liga MX revela a los nominados al Balón de Oro

La Liga MX ha anunciado a sus finalistas rumbo a lo que será el Balón de Oro 2022-23, premiando a lo mejor del año futbolístico.

Los jugadores fueron elegidos en una votación interna, donde participaron los 18 clubes de la Liga MX, capitanes, directores técnicos y un panel de periodistas deportivos. La entrega de los premios se dará el próximo 25 de junio en Los Ángeles, California, después de que se realice el encuentro de Campeón de Campeones entre Pachuca y Tigres.

La votación está abierta y los votos se podrán emitir hasta el 19 de junio para elegir a tu favorito.

Estas son las nominaciones y los futbolistas seleccionados:

PORTERO DEL AÑO.- Oscar Ustari – Pachuca – Apertura 2022; Nahuel Guzmán – Tigres –Clausura 2023.

DEFENSA CENTRAL DEL AÑO.- Gustavo Cabral – Pachuca – Apertura 2022; Víctor Guzmán – Rayados – Clausura 2023.

DEFENSA LATERAL DEL AÑO.- Kevin Álvarez – Pachuca – Apertura 2022; Jesús Gallardo – Rayados – Clausura 2023.

MEDIO DEFENSIVO DEL AÑO.- Luis Chávez – Pachuca – Apertura 2022; Guido Pizarro – Tigres – Clausura 2023 .

MEDIO OFENSIVO DEL AÑO.- Alexis Vega – Chivas – Apertura 2022; Diego Valdés – América – Clausura 2023.

DELANTERO DEL AÑO.-

Nicolas Ibáñez – Pachuca – Apertura 2022; Henry Martin – América – Clausura 2023.

NOVATO DEL AÑO.- Emilio Lara – América – Apertura 2022; Jaziel Martínez – Atlas – Clausura 2023.

DIRECTOR TÉCNICO DEL AÑO.- Guillermo Almada – Pachuca – Apertura 2022; Veljko Paunovic – Chivas – Clausura 2023.

MEJOR JUGADORA DEL AÑO.- Lizbeth Ovalle - Tigres - Apertura 2022; Charlyn Corral - Pachuca - Clausura 2023.

DT DEL AÑO.- Milagros Martínez – FC Juárez – Apertura 2022; Ángel Villacampa – América – Clausura 2023.

MEJOR JUGADORA JOVEN DEL AÑO.- Aylin Avilez – Rayadas – Apertura 2022; Alice Soto – Pachuca – Clausura 2023.

GOL DEL AÑO.- Avilés Hurtado – Pachuca – Apertura 2022 Jornada 1: Pachuca vs Querétaro Min 57; Víctor Dávila – León – Apertura 2022 Jornada 15: León vs Querétaro Min 21; André Pierre Gignac – Tigres – Clausura 2023 Jornada 6: Tigres vs Pumas Min 89; Javier Güémez – Atlético San Luis – Clausura 2023 Jornada 5: San Luis vs Puebla Min 53; Brayan Angulo – Toluca – Clausura 2023 Jornada 12: Xolos vs Toluca Min 34.