Liga MX se reanudaría en julio, según DT de Santos

Guillermo Almada técnico de Santos, reveló que la Liga MX les ha dicho que el torneo se reanudará en julio.

En entrevista al programa radial uruguayo "Derechos Exclusivos" el entrenador reveló que los planes es que el Clausura 2020 regrese en dos meses.

"Ya nos dijeron que no se jugaría ni en mayo, ni en junio. Entre la segunda semana de junio sería el regreso a entrenamientos", comentó.

El torneo se Clausura 2020 en la Liga MX se suspendió en la fecha 10.

Sabe que los jugadores no regresarán al 100 por ciento. "Se va a precisar un tiempo más prolongado (de pretemporada) empezaremos directo de cero. Si queremos acelerar puede traer problemas y lesiones para los futbolistas".

Ante todo, recalcó "lo más importante es proteger su salud y las de sus familias, lo importante es cuando volvamos que no falte nadie. Se han perdido muchas vidas...".

Las autoridades de la Liga MX habían planeado el regreso a la actividad en coordinación con la Secretaría de Salud.