Liga MX se suspendería hasta la Jornada 11

La Jornada 10 del Clausura 2020, que arranca este viernes por la noche con dos encuentros, Morelia vs Querétaro y Tijuana vs Pachuca, se disputará con normalidad, pero —ante la posibilidad de que un brote de coronavirus se dé en México próximamente— la Liga MX ya trabaja en posibles escenarios...

Y uno es parar el torneo para la undécima fecha, programada del viernes 20 al domingo 22 de marzo. Otro, aunque menos factible, es celebrar esos duelos a puerta cerrada.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dice a EL UNIVERSAL Deportes que "estaremos en constante contacto con la autoridad para determinar lo conducente.

"Hemos tenido reuniones con la autoridad, que son quienes tienen la información completa, para tomar una decisión correcta de qué hacer", agrega el directivo. "Los partidos se siguen celebrando a puerta abierta".

Lo que podría cambiar. Desde hace algunos días, autoridades del balompié nacional y la Liga Mexicana de Beisbol han sostenido charlas con representantes de la Secretaría de Salud para saber cómo proceder cuando aumenten los casos de COVID-19 en México, lo que parece irremediable.

En el caso del futbol, podría no jugarse la Jornada 11 y esperar que durante la Fecha FIFA (última semana de marzo) sea controlada la situación y el certamen pueda reanudarse con la duodécima Fecha, que —en teoría— debe jugarse del 3 al 5 de abril.

Un día después iniciará la campaña 2020 de la LMB, pero se ha contemplado la posibilidad de que se postergue y se disputen menos cotejos de los programados.

Por lo pronto, Bonilla revela que se ha pedido "a todos los cuerpos médicos que se empapen en el tema, que le transmitan a los jugadores todas las acciones preventivas que haya que hacer, pero también al Femenil y fuerzas básicas, para que cada uno lo haga y lo transmita a familias y amigos".