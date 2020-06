Liga Tangamanga reabre sus oficinas

Luego de casi tres meses la administración de Liga Tangamanga de Futbol Soccer, que preside Luis Javier Míreles Arias, anunció la reapertura de sus oficinas a fin de atender a los delegados de cada uno de los equipos en sus diferentes categorías.

Las oficinas se abrieron el pasado martes solamente con labores administrativas en horario corrido de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, asimismo reanudando atención vía telefónica, WhatsApp y redes sociales en los mismos horarios, para estar en contacto y mantener informador a los delegados.

"La atención presencial en nuestras oficinas se realizará de acuerdo a los protocolos de seguridad establecidos como son: uso de cubre bocas y gel antibacterial para ingresar una persona por equipo y no se permitirá la entrada de menores de edad o adultos mayores, por ser considerados el grupo de mayor riesgo, las personas con síntomas del virus no deberán acudir", menciona el escrito de aviso.

Para poder reiniciar las actividades deportivas, se deben acatar y seguir los protocolos que serán implementados de manera obligatoria tanto para equipos, jugadores, patrocinadores, árbitros y porras para el regreso a esta nueva normalidad, ya que tendrán que erradicarse ciertos hábitos que son comunes en la práctica deportiva.

Lo anterior es para informarles de todo lo que se requiere para las actividades en el aspecto administrativo, deportivo y fechas, por lo que se les convocará a una junta presencial el próximo domingo 28 de junio en el campo la Huerta en las siguientes horarios: 09:00 categoría Estelar y Primera División grupo "B"; 10:15 Primera y Segunda grupo "A", 11:30 Segunda grupo "B" y Tercera División.

A la junta deben acudir de manera obligatoria un representante por equipo (se les solicita solo uno para evitar aglomeración de personas mayor a las recomendadas por las autoridades para que se enteren de las situaciones y protocolos que se deberán cumplir antes, durante y después de cada partido.

Equipo no sea representado no será tomado en cuenta para participar sin excepción de categoría, precisamente se realizarán dichas reuniones en domingo en horarios similares a los de los juegos con la finalidad de que no falte ningún equipo al ser con carácter de obligatorio.

Los protocolos que serán implementados, así como la información que les sea proporcionada, deberá ser transmitida a todos los integrantes de sus equipos, para que sean conscientes de la responsabilidad que se adquiere ya que será con carácter obligatorio para poder llevar a cabo cada partido.

Equipo, patrocinadores, delegados, jugadores, porras y cualquier miembro de los equipos que quieran participar por su voluntad en esta organización, están obligados a seguir las indicaciones establecidas, de no estar de acuerdo con las mismas podrá libremente decidir no continuar perteneciendo a la misma sin perjuicio o responsabilidad para ellos o nuestra organización, ya que se implementarán sanciones deportivas y administrativas para los que infringen dichas disposiciones.