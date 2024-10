LigaMX | ¿Dónde ver la jornada 14 este sábado?

Este sábado continúa la actividad de la jornada 14 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con cuatro partidos atractivos, donde destaca el clásico entre Pumas y Cruz Azul, en un duelo de candidatos por el título.

La Máquina sigue en su camino por ver si rompe el récord de puntos mientras los universitarios desean dar un golpe de autoridad frente al mejor equipo del torneo.

La jornada sabatina empieza en León, cuando los Gallos Blancos visiten a la Fiera, obligados a ganar. Por su parte, los esmeraldas necesitan el triunfo si desean acercarse a la zona de clasificación vía repechaje, y el Querétaro para salir del fondo de la tabla.

Más tarde Pumas recibirá al equipo de Martín Anselmi en Ciudad Universitaria para dar paso al duelo entre Tigres y Pachuca, para ver si la crisis de los felinos se profundiza o si recuperan la memoria frente a unos debilitados Tuzos.

Finalmente, el Atlas recibirá en el Jalisco a los Xolos de Tijuana del profe Juan Carlos Osorio, suspendido por la expulsión en el partido pasado contra América.

A continuación, te presentamos a qué hora y dónde podrás ver los partidos.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de este sábado 26 de octubre de la Liga MX?

-León vs Querétaro

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX Sports, ViX y Prime Video

-Pumas vs Cruz Azul

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

-Tigres vs Pachuca

Hora: 21:00 horas

Transmisión: TV Azteca

-Atlas vs Tijuana

Hora: 21:05 horas

Transmisión: TUDN y ViX Premium