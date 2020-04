Ligas de futbol en el mundo que se juegan sin ascenso y descenso

Por el cambio de formato que se avecina en el futbol mexicano, con la desaparición del ascenso y descenso, la Liga MX se unirá a un compacto grupo de competiciones que se juegan sin el riesgo de perder la categoría.

La más conocida es la Major League Soccer (MLS), la cual, sigue un modelo de organización similar al de otros deportes y marcas (NFL, MLB, NBA). Ligas cerradas.

Actualmente, la MLS cuenta con 26 equipos que se dividen en Conferencia Este y Oeste.

Aunque existen otras ligas de futbol profesional, supervisadas por la US Soccer, como la USL Championship, USL League Two (semiprofesional) y la National Premier Soccer League (NPSL).

En Canadá, la Canadian Premier League -fundada en 2017- solamente cuenta con ocho franquicias. Se planea una ampliación, pero hasta entonces no cuenta con el sistema de ascenso y descenso. Actualmente, dos mexicanos militan en dicha competición, Alejandro Día del Pacific FC y Francisco Acuña del Atlético Ottawa.

En Australia, la A-League es una división única y cuenta con 11 clubes, de los cuales, el Sydney FC y el Melbourne Victory FC son los máximos campeones, con cuatro títulos de liga cada uno.

LA ISPS Handa Premiership es la competición de Nueva Zelanda que cuenta con la característica de ser cerrada. Son 10 equipos los registrados actualmente; el Auckland City FC es el máximo ganador (8).

En la India, Hero Indian Super League o Superliga de India es una competición cerrada de 10 equipos, aunque existen otras ligas, como la I-Liga.

En Japón, la J-League operó ocho años como división cerrada. En 1999 se creó la J2 League y el sistema de ascenso y descenso fueron habilitados.

Finalmente, ante a la crisis del brote de coronavirus, que ha hecho estragos en diversas competiciones deportivas, causaría que en Argentina se ajuste el calendario y los decensos y ascensos sean anulados.