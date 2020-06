Ligas de futbol son ignoradas por autoridades

Las ligas de futbol amateur en el estado que se reunieron para integrar un protocolo a fin de poder trabajar y que entregaron un documento a las autoridades correspondientes, aun no reciben una respuesta haciendo caso omiso a su escrito.

"Nuestras autoridades hacen caso omiso a nuestra petición, tal parece que necesitáramos hacer una manifestación como los de "Las Vías" o los gimnasios, porque es increíble que estén operando este tipo de rubros en los cuales hay menos seguridad, no hay protocolos, están encerrados, así que nosotros que queremos hacer todo bien tal parece que el mundo es revés", comentó Javier Mireles, director general de Liga Tangamanga de Furbol.

Además explicó que las ligas de futbol: Central, Tangamanga, Zona Centro, Premier, Municipal, El Volcán, Súper Liga Zona Industrial, Veteranos del Potosí, dejaron de trabajar sin recibir una indicación o notificación de ninguna autoridades.

Por tal motivo "lo hicimos porque tenemos una grande responsabilidad social y moral, y con ello decidimos suspender nuestras actividades desde hace ya más de tres meses en los que hemos tratado de seguir los conductos adecuados presentando protocolos ante la Coepris, Municipio, Inpode, pero nadie nos da respuesta".

También menciona que "a la fecha no tenemos ninguna respuesta, pero si es increíble que sigan permitiendo que se lleven partidos, por mencionarlos de alguna manera clandestinos en los que no se tiene ni un protocolo de seguridad para evitar el contagio y nosotros que pretendemos hacerlo no nos lo permiten".