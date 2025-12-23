Liguilla del CL se jugaría con refuerzos mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez falta menos para el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, el cual dará pie al Mundial y en el que algunos clubes del futbol nacional perderán jugadores por la convocatoria de la Selección Mexicana para la Liguilla, pero podría haber una modificación al reglamento que beneficie durante su participación.
En la Asamblea de la Liga MX todos los dueños del campeonato votaron a favor de permitir que los clubes involucrados en la fase final del torneo puedan contar con refuerzos de los equipos eliminados, esa propuesta sigue en fase de aprobación.
"Los equipos que ya no estén calificados a la Liguilla y tengan jugadores mexicanos, que puedan reforzar a los que entreguen jugadores, se puede hacer, por ese período nada más de Liguilla, compartió Armando Martínez.
no te pierdas estas noticias
Acuerdo FIFA-México: Reducción de beneficios fiscales según SHCP
EFE
El acuerdo entre FIFA y México para el Mundial Fútbol 2026 ve reducción en beneficios fiscales tras revisión de la SHCP y Claudia Sheinbaum.
Los Mets traspasan a Jeff McNeil a los Atléticos en reestructuración del equipo
AP
Tras la partida de Jeff McNeil, David Peterson se posiciona como el jugador con más tiempo en los Mets, reflejando los cambios en la alineación del equipo.
Steelers de Pittsburgh rompen récord en la NFL
AP
El éxito de los Steelers de Pittsburgh se basa en jugadores descartados que han sido clave en su rendimiento.