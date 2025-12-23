logo pulso
Liguilla del CL se jugaría con refuerzos mexicanos

Por AP

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez falta menos para el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, el cual dará pie al Mundial y en el que algunos clubes del futbol nacional perderán jugadores por la convocatoria de la Selección Mexicana para la Liguilla, pero podría haber una modificación al reglamento que beneficie durante su participación.

En la Asamblea de la Liga MX todos los dueños del campeonato votaron a favor de permitir que los clubes involucrados en la fase final del torneo puedan contar con refuerzos de los equipos eliminados, esa propuesta sigue en fase de aprobación.

"Los equipos que ya no estén calificados a la Liguilla y tengan jugadores mexicanos, que puedan reforzar a los que entreguen jugadores, se puede hacer, por ese período nada más de Liguilla, compartió Armando Martínez.

