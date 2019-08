Lima 2019: Montoya-Mar calman "lluvia" de oros en raquetbol para México... pero aún faltan medallas

La dupla mexicana conformada por Rodrigo Montoya y Francisco Javier Mar se proclamó campeona panamericana en la final de dobles varonil de raquetbol.

Rodrigo Montoya y Francisco Javier Mar derrotaron en la final a los bolivianos Conrrado Moscoso y Roland Keller por marcador de 15-10 y 15-1.

Los raquetbolistas dieron a México su cuarto oro dorada del día en ráquetbol y el metal dorado número 26 en Lima 2019. luego de los conseguidos por Paola Longoria en la rama femenil, la misma Paola junto a Samantha Salas y al obtenido por Rodrigo Montoya.

Llueven los oros en el raquetbol



Empatada y superada. El raquetbol dio en un día cuatro medallas doradas, para igualar y superar la marca de oros ganados por una delegación mexicana en los Juegos Panamericanos, que venía de Mar del Plata 1995, con 23.

Muy de mañana, Paola Longoria venció a la argentina María José Vargas 2-0, para llevarse por terceros Juegos consecutivos el torneo individual y se empató la marca de Mar del Plata; enseguida Rodrigo Montoya derrotó a su compatriota Álvaro Beltrán 2-1 para llegar a 24 y superar lo hecho en Argentina. Partido accidentado, ya que Beltrán se estrelló contra una pared de vidrio, jugó el resto del juego con cristales en su pierna, lo que lo disminuyó considerablemente.

Volvió Longoria junto con Samantha Salas para ganar la tercera del día, ahora en dobles femenil, luego de imponerse a la dupla guatemalteca 2-1.

La cuarta de oro llegó con Montoya y Javier Mar, quien salió en sustitución de Álvaro Beltrán. La dupla improvisada derrotó a Bolivia fácilmente, por 2-0.

"Que esto sirva para que la delegación se motive. Hoy [ayer] se hizo historia, y esto es mérito de todos los que hemos venido de forma desinteresada, sin pensar en lo que se nos puede dar, sino en lo que ganamos para el país", dijo Longoria, que quiere mucho más en el juego, ya que acumula ocho oros gracias a los ganados en las ediciones de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

El equipo mexicano de raquetbol / Foto: Tomada de Javier Mar



"Sí, quiero romper también esa marca de ganar nueve oros. Para mí es importante imponerse y demostrar superioridad en donde te presentes, por eso tomé tan en serio este torneo".

Quien no creía en su logro era el chihuahuense Rodrigo Montoya. Oficialmente el dio la medalla 24 a México, con lo que rompió la marca: "Pues qué bonito ¿verdad? No sabía qué me iba a tocar. Cuando llegué a la final me dieron ganas de llorar".