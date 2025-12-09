Linda Caicedo marca gol decisivo para la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina

LONDRES (AP) — La colombiana Linda Caicedo corrió desde la mitad del campo para anotar el martes el gol de la victoria del Real Madrid, por 2-0 sobre el Wolfsburgo en la Liga de Campeones Femenina, mientras que el campeón defensor Arsenal y la Juventus cosecharon también sendos triunfos.

En contraste, el Paris Saint-Germain sigue sin ganar después de cinco fechas tras un empate 0-0 con el OH Leuven, y ya quedó fuera de la fase de eliminación directa, con un partido restante.

Caicedo, de 20 años y considerada una de las mejores futbolistas jóvenes, firmó recientemente un contrato a largo plazo con el Madrid y demostró el porqué, al conseguir el segundo tanto ante el Wolfsburgo.

Asistida por Caroline Weir, la delantera colombiana superó a la última defensora después de partir desde su propia mitad del campo. Rodeó a la portera y definió a los 67 minutos.

Eso se sumó al tanto de María Méndez a los 19 para abrir el marcador con el Madrid, que terminó con nueve jugadoras.

Maëlle Lakrar recibió una segunda tarjeta amarilla en el descuento de la primera mitad, mientras que Iris Santiago recibió una tarjeta roja directa en la compensación de la segunda mitad.

Con la victoria, el Madrid superó al Wolfsburgo y se colocó en el tercer lugar, uno de los cuatro sitios de clasificación automática, y tiene asegurado al menos un lugar en la ronda siguiente.

Lo mismo ocurrió con el Arsenal después de una victoria en casa por 1-0 sobre el Twente, gracias al gol de Beth Mead a los 10 minutos.

Mientras tanto, la Juventus aplastó 5-0 al St. Pölten y subió al segundo lugar, con los mismos puntos que el Madrid y el Barcelona, que juega contra el Benfica este miércoles en su partido pendiente.

Cristiana Girelli anotó dos de los goles de la Juve, uno de ellos desde el punto de penalti.

El PSG, dos veces subcampeón y semifinalista hace apenas dos temporadas, ni siquiera llegará a los playoffs.

El empate en casa con el Leuven fue el primer punto de la campaña para el PSG y ya no le alcanza para colocarse entre los 12 primeros.