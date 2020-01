Lío de promotores tira fichaje de Cruz Azul

El Deportivo Cali le notificó a Alex Castro que tiene que reportar con el equipo, porque el Cruz Azul botó las negociaciones con el colombiano.

La Máquina le avisó al club cafetero que no continuará, por el momento, con el fichaje del extremo, por un conflicto entre promotores.

El jugador nunca le notificó a los cementeros que contaba con dos agentes, uno de ellos Gianluca de Franco. En junio, el contrato con este representante expiró, pero no le avisó y, en la cláusula del mismo señala que se renovaba en caso de no firmar la separación, comentaron fuentes colombianas a EL UNIVERSAL.

Fue entonces que Castro acordó con Fredy Candanosa como su nuevo agente, pero, por cuestiones legales, nunca se desvinculó con el primero.

El colombiano —decidido en dejar Cali y formar parte de la Liga MX—, sin comunicarse con la directiva de La Máquina, encabezada por Jaime Ordiales, abordó un avión, aterrizó en la Ciudad de México con sus dos representantes y quiso negociar.

Estas acciones molestaron a la cúpula cementera y todo se derrumbó.

El Deportivo Cali quiso intervenir y solucionar la transferencia sin intervenciones de representantes, ya que estaba muy interesado en cerrar el trato con Cruz Azul, pero los celestes contestaron que no, que Castro ya no interesaba.

Los azucareros ya contactaron al jugador para que reportara en los próximos días en las instalaciones del club, pero el futbolista sigue en la CDMX, dispuesto a continuar las negociaciones con Ordiales y compañía.