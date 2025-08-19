Lionel Messi en duda para enfrentar a Tigres en Leagues Cup

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles los Tigres van a enfrentar al Inter Miami en los cuartos de final de la Leagues Cup, en un duelo que las grandes estrellas de ambos equipos se roban los reflectores como Luis Suárez, Ángel Correa, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul, entre otros. Sin embargo, quien es considerado por muchos el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, está en duda.

Este martes, en conferencia de prensa previo al partido, Javier Mascherano, entrenador de las Garzas, confesó que "Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado, un poco la misma situación que describí el otro día, se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó y lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día pero no está descartado, no puedo decir si va a jugar o no porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga".

En el último juego del Inter Miami contra el LA Galaxy, Messi entró al campo de juego en el segundo tiempo, jugó los últimos 45 minutos de partido y para sorpresa de nadie, dejó su huella con gol y asistencia en el triunfo por 3-1. Sin embargo, de acuerdo con el entrenador del equipo, el ocho veces ganador del Balón de Oro se resintió físicamente.

Cabe recordar que, en el último partido del Inter Miami en Leagues Cup contra Pumas, Messi no jugó tras abandonar el campo de juego contra Necaxa a los 10 minutos por una lesión muscular. Si bien Mascherano no descartó a Messi para el duelo contra Tigres, su titularidad al menos está en duda.

Hasta ahora, la única derrota que Lionel Messi tiene contra un equipo mexicano es contra los Rayados de Monterrey en la Copa de Campeones de CONCACAF en 2024, donde el conjunto regiomontano venció por 3-1 y eliminó al equipo estadounidense del torneo.

En esta Leagues Cup, se mantiene invicto después de enfrentar al Atlas, al Necaxa y a los Pumas. Entre partidos amistosos y oficiales, el balance de Messi contra equipos de la Liga MX es el siguiente.

- Victorias: 4 (Atlante, León, Cruz Azul y Atlas)

- Empates: 4 (América, Chivas, América y Necaxa)

- Derrotas: 1 (Rayados de Monterrey)

- Goles de Messi: 4 (Atlante, León, Cruz Azul, América)