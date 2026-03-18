Lionel Messi llega a los 900 goles en su carrera y emula a Cristiano Ronaldo

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi alcanzó otro hito al llegar a los 900 goles en su carrera en los primeros compases del partido de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF de su Inter Miami ante Nashville la noche del miércoles.

Lionel Messi alcanza 900 goles en su carrera profesional

El astro argentino lo hizo como era de esperarse: con la zurda, como la mayoría de sus goles con sus clubes y la selección. Recibió un pase en el centro del área a los siete minutos, controló el balón, giró y colocó un disparo raso entre un laberinto de defensores hacia el ángulo más lejano.

Cristiano Ronaldo es el único otro futbolista en la rama masculina con más de 900 goles, según récords oficiales. Pero el astro portugués necesitó cerca de 100 partidos más para llegar a ese hito. Cristiano tenía 39 años cuando alcanzó los 900 goles en septiembre de 2024, mientras que Messi cumplirá los 39 en junio.

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Actualmente en la liga de Arabia Saudí con Al Nassr y vigente con la selección de Portugal, Cristiano totaliza 965 tantos en su carrera.

Reacciones y contexto tras el gol histórico de Messi

El histórico gol de Messi atrajo la atención de figuras prominentes incluso fuera del mundo del fútbol. Magic Johnson, miembro del Salón de la Fama del baloncesto, publicó en redes sociales que el hecho de que Messi llegara a 900 goles es un "hito increíble".

"¡Qué hazaña tan increíble!", escribió Johnson.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le dedicó un mensaje en redes sociales: "El mejor del mundo y un nuevo récord. Felicitaciones, 10, por haber alcanzado los 900 goles en tu carrera como profesional. Tu alegría es la nuestra. A seguir haciendo historia".

Hay quienes sugieren que la leyenda brasileña Pelé superó los 1.000 goles en su carrera, aunque la cuenta "oficial" es de alrededor de 800. Diferentes fuentes, que incluyen diferentes encuentros, indican que el total de goles de Pelé se encuentra en 650 y 1.300 en todos los partidos.

Fue una noche en la que Messi seguramente no tuvo ganas de celebrar. Nashville logró empatar 1-1 en el feudo de Inter Miami y avanzó a los cuartos de final del torneo por el criterio de desempate del gol de visitante. Los equipos habían igualado 0-0 en Nashville la semana pasada en la ida de la serie de octavos de final.

El entrenador de Nashville, B.J. Callaghan, le rindió homenaje después del partido al expresar: "900 goles, felicitaciones para él. Es el mejor".

La prematura eliminación en el máximo torneo de clubes de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe libera a Messi de compromisos en la antesala de una Copa del Mundo, una en la que Argentina intentará repetir como campeón. El delantero ha dicho que jugará su sexto Mundial siempre y cuando se sienta apto físicamente.

Messi sigue siendo el jugador más popular y más seguido del mundo. Su camiseta número 10 del Inter Miami ha sido la más vendida de la liga desde que llegó a la MLS, y todo lo que hace se convierte en noticia importante en todos los rincones del mundo del fútbol.

Este hito se suma a incontables premios y logros a lo largo de su carrera, incluidos ocho Balones de Oro, ocho trofeos Pichichi como máximo goleador de La Liga de España, seis reconocimientos como mejor jugador de La Liga, tres premios The Best de la FIFA, tres galardones al Jugador del Año de la UEFA y dos Balones de Oro en el Mundial.

También ha ganado 47 títulos con clubes y selección, lo que lo convierte en el jugador más laureado en la el fútbol masculino.

"Poder llegar a hacer 900 goles, es una locura, es increíble", dijo Javier Mascherano, el técnico argentino de Inter Miami, al final de la pasada temporada, en la víspera. "Es un jugador único".

Más de la mitad de los goles de Messi fueron con el Barcelona, el club en el que jugó durante casi dos décadas. Se incorporó a Inter Miami en 2023. Originalmente tenía contrato hasta el final de la temporada pasada y ahora cuenta con un nuevo acuerdo que se extiende hasta 2028.