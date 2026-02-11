logo pulso
Lionel Messi sufre distensión en isquiotibial izquierdo en Florida

El club indicó que el regreso a entrenamientos dependerá de la evolución clínica de Messi.

Por AP

Febrero 11, 2026 07:00 p.m.
A
Lionel Messi sufre distensión en isquiotibial izquierdo en Florida

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo, una lesión que podría poner en duda su disponibilidad para el debut de temporada regular con el Inter Miami, el actual campeón de la MLS Cup, ante LAFC el 21 de febrero.

Detalles confirmados

El equipo anunció la lesión el miércoles.

Messi, el MVP vigente de la MLS por segundo año consecutivo, anotó en un partido de pretemporada en Ecuador el fin de semana pasado, pero fue sustituido unos 12 minutos después de iniciada la segunda mitad, presumiblemente por el problema en el isquiotibial.

Impacto en la comunidad

Inter Miami señaló en un comunicado: "Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días".

La lesión también implica que lo que se suponía sería el cierre de la pretemporada del Inter Miami ahora se jugará aproximadamente una semana después de su debut en la MLS. Inter Miami se enfrentará al club ecuatoriano Independiente del Valle en Bayamón, Puerto Rico, el 26 de febrero, y también está programada una práctica abierta como parte de ese viaje.

