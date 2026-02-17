Lista selección de ciclismo para SN

En una extenuante jornada de ciclismo de ruta, este domingo se llevó a cabo el selectivo estatal en el circuito Gran Peñón, donde un total de 25 competidores lograron su clasificación en las diferentes categorías rumbo al selectivo nacional, que se celebrará el próximo 27 de febrero en Guadalajara, Jalisco.

El equipo comandado por Fredy Posadas fue el máximo ganador de la jornada, al conseguir la clasificación de 10 ciclistas, consolidándose como el conjunto más destacado del evento estatal.

En la categoría Sub 22 Varonil, por orden de llegada a la meta, obtuvieron su pase José María Alcocer Castillo, Yoshua Emmanuel Ortiz Contreras, Gerardo Prado Morales y Oscar Barrera Sánchez. Dentro de la Sub 22 Femenil, las clasificadas fueron Adelaida Belmontes Rodríguez, Mariana Avigail Cardona Santos, Victoria Anahí Romero Díaz de León y María Cristina Avendaño Cruz.

En la división Junior Varonil, aseguraron su lugar Jaime Insa Fernández, Jonathan Yahir Hernández, Milton Carlos Sánchez Sandoval y Juan Pablo Rodríguez Moreno, mientras que en la Junior Femenil la clasificada fue Vanessa Guadalupe Reyes Nuncio.

Para la categoría Cadete Varonil, avanzaron José Giovanni Ruiz Salazar, Javier Alejandro Salas Guerrero, Aldo Rodrigo Monsiváis Medina y Jahel Josef Almazán Macías. En la Cadete Femenil, las ciclistas clasificadas fueron Jimena Méndez Sánchez, Georgina Guadalupe Posadas Gallegos, Margarita González Pérez y Daniela Marisol García González.

Finalmente, en Precadete Varonil lograron su clasificación Emmanuel Barrera Sánchez, Brayan Alejandro Ortiz Contreras y Daniel Prado Morales, mientras que en la rama Precadete Femenil obtuvo su pase María Fernanda Posadas Rangel.