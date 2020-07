Listo Van Rankin para su debut en la Challenge

El piloto capitalino, Allan Van Rankin, se declaró listo para hacer su debut en la Nascar FedEx Challenge, que el próximo jueves tendrá su segunda fecha puntuable en el Súper Óvalo de San Luis Potosí.

El volante del auto marcado con el número 95 TJLogistics-Pipsa-Agapsa señaló que buscará alcanzar un podio, pese a que será su primera experiencia en el trazado potosino.

"Llego muy contento y motivado, es la primera vez que voy a correr un coche en Nascar México, tengo muchas ganas de tener una buena carrera, de terminarla y tratar de acabar lo más adelante posible", expresó Van Rankin Galland.

Consideró que es muy importante cuidar las llantas y los frenos para obtener un buen resultado, ya que, recordó, el óvalo potosino de 804 metros de longitud es muy demandante para pilotos y autos.

"Nunca he corrido en el óvalo de San Luis Potosí, sólo he entrenado un par de veces en él y he sido spotter muchas veces de mi hermano y otros pilotos", explicó el capitalino.

"Es un óvalo muy demandante para el coche, para los frenos, para la puesta a punto, hay que tener un auto muy seguro que no caliente mucho los frenos ni las llantas para poder tener éxito", valoró el joven volante.

El también piloto en la Copa Notiauto reiteró que buscará subirse al podio desde la primera carrera, con el mismo auto y colores con los que compite su hermano Elliot, y que no le disgusta practicar, calificar y correr en un mismo día.

"Me gusta, hay que adaptarnos a ello, ya tenemos la experiencia de Querétaro y funcionó muy bien y no le veo problema a eso", expresó Allan, quien desde 2013 ha participado en la Copa Notiauto.

"Estoy con muchas ganas de correr, de hacer mi debut, esperando con ansias que llegue el día. Agradezco la oportunidad a TJ Logistics, Pipsa y Agapsa por apoyarnos para correr en San Luis Potosí", concluyó Van Rankin.