Listos los cruces de la Champions Cup
México.- Este martes se llevó a cabo el sorteo de la Concacaf Champions Cup, tras el cual los equipos de la Liga MX ya conocen a sus rivales en primera ronda y sus posibles rivales si avanzan de ronda.
Uno de los partidos más atractivos será entre Pumas y el San Diego FC de Estados Unidos, donde juega Hirving ´Chucky´ Lozano. Además, quien avance de esta serie jugará contra el Toluca.
De ese mismo lado de la llave, Cruz Azul enfrentará al Vancouver FC de Canadá y en caso de avanzar, jugaría contra el ganador del partido entre los Rayados de Monterrey y el Xelajú de Guatemala.
Del otro lado de la llave aparece el América, que enfrentará al Olimpia de Honduras. Las Águilas, si llegan a cuartos de final, podrían jugar contra el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, recientes campeones de la MLS Cup por primera vez.
Los Tigres tendrán como rival al Forge FC de Canadá.
