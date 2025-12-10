logo pulso
Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Listos los cruces de la Champions Cup

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
México.- Este martes se llevó a cabo el sorteo de la Concacaf Champions Cup, tras el cual los equipos de la Liga MX ya conocen a sus rivales en primera ronda y sus posibles rivales si avanzan de ronda.

Uno de los partidos más atractivos será entre Pumas y el San Diego FC de Estados Unidos, donde juega Hirving ´Chucky´ Lozano. Además, quien avance de esta serie jugará contra el Toluca.

De ese mismo lado de la llave, Cruz Azul enfrentará al Vancouver FC de Canadá y en caso de avanzar, jugaría contra el ganador del partido entre los Rayados de Monterrey y el Xelajú de Guatemala.

Del otro lado de la llave aparece el América, que enfrentará al Olimpia de Honduras. Las Águilas, si llegan a cuartos de final, podrían jugar contra el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, recientes campeones de la MLS Cup por primera vez.

Los Tigres tendrán como rival al Forge FC de Canadá.

Rafa Márquez será el nuevo técnico de la Selección Mexicana
SLP

El Universal

Ivar Sisniega desmiente rumores y asegura que Rafa Márquez dirigirá al Tri después de la Copa del Mundo.

Linda Caicedo marca gol decisivo para la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina
SLP

AP

Juventus arrasa 5-0 a St. Pölten, PSG sin victorias; Arsenal se impone en casa

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura
SLP

AP

Mujeres aymaras encuentran en el balonmano una forma de mantenerse activas en Bolivia

Importante victoria del Liverpool en la Champions League
SLP

AP

Szoboszlai se convierte en figura clave en el triunfo del Liverpool sobre el Inter de Milán