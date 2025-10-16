Liverpool busca recuperarse tras serie de derrotas ante Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Las dudas sobre Liverpool, el vigente campeón de la Liga Premier, han empezado a incomodar tras una racha de tres derrotas.

El Manchester United parece estar siempre a una derrota de sumergirse en una crisis.

Tal es el telón de fondo de cara a otro duelo entre los rivales más feroces del fútbol inglés.

Este domingo en Anfield, Liverpool buscará enderezar el rumbo frente a un United que intenta consolidar algo de impulso bajo el mando del entrenador Ruben Amorim.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Liverpool sufrió derrotas contra Crystal Palace y Chelsea previo al parón internacional, y también sufrió un revés ante Galatasaray. Es la peor racha del club bajo el entrenador Arne Slot, quien fue casi impecable en una primera temporada que acabó con la conquista del título.

Después de gastar más de 400 millones de dólares en el verano, el técnico holandés ha visto a un equipo que empezó encadenando varias victorias con goles agónicos, seguidas por desplomes en los tramos finales de los encuentros.

Por extraño que parezca, Slot podría dar la bienvenida a la visita del United, incluso con la presión añadida de su acérrima rivalidad. El United no ha ganado en Anfield en sus últimas 10 visitas — la última victoria fue en 2016.

El United ha sufrido un par de derrotas humillantes desde entonces, un 7-0 en 2023 y un 4-0 en 2022. El United llega entonado por su reciente triunfo ante Sunderland, pero Amorim aún no ha logrado enhebrar victorias consecutivas en la Premier. El copropietario Jim Ratcliffe respaldó a Amorim en las últimas semanas.

Enfrentamientos clave

Para cuando Liverpool inicie el partido contra el United, podría estar en el quinto lugar en la clasificación y hasta cuatro puntos detrás del líder Arsenal, que juega contra Fulham el sábado.

También el sábado, Nottingham Forest recibe a Chelsea en medio de conjeturas sobre la continuidad del entrenador Ange Postecoglou.

El Manchester City empieza a carburar después de un flojo comienzo y, dependiendo de otros resultados, podría llegar a la cima de vencer a Everton el sábado.

Jugadores a seguir

Erling Haaland no se cansa de meter goles. Firmó otra tripleta para Noruega durante el parón internacional, con lo que quedó con 21 dianas en 12 partidos con su club y selección esta temporada. Everton está advertido.

En contraste, Alexander Isak lo está pasando mal después de ser traspasado de Newcastle a Liverpool, en un fichaje récord para el fútbol británico. El sueco apenas ha marcado un gol en nueve partidos. También se fue sin anotar con Suecia durante el parón internacional, dejando a su país al borde de quedarse fuera del Mundial.

Fuera de acción

En condición de cedido, Jack Grealish está en gran forma con Everton, pero las reglas de la liga establecen que no puede jugar contra su club de origen, lo que podría evitarle al City la vergüenza de ser superado por un jugador que descartó.

Enzo Maresca, el técnico de Chelsea cumplirá una suspensión de un partido tras ser expulsado por su celebración desenfrenada del gol de la victoria ante Liverpool. El italiano fue multado con 10.750 dólares por mala conducta.

Rodri Hernández, quien se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla, tuvo que retirarse de la selección de España por una aparente dolencia muscular.

Fuera del cancha

El foco está en Postecoglou después de un comienzo desastroso en el Forest. El ex de Tottenham lleva siete partidos al mando sin poder festejar un triunfo.

Postecoglou fue contratado después de que Nuno Espírito Santo fuera despedido a pesar de llevar al Forest desde cerca del fondo de la clasificación hasta la contienda por la Liga de Campeones y la clasificación para la Liga Europa. El Forest ahora está un punto por encima de la zona de descenso. El nombre de Sean Dyche, ex timonel de Burnley y Everton, suena como relevo.