Liverpool sin Salah derrota al Inter

Por AP

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Liverpool sin Salah derrota al Inter

Después de dejar a Mohamed Salah en Inglaterra, el Liverpool obtuvo un impulso muy necesario con una victoria el martes 1-0 sobre el Inter de Milán en la Liga de Campeones, mientras que el Barcelona y el Bayern Múnich celebraron sus remontadas y el Chelsea perdió.

Con Salah fuera del equipo tras su crítica pública al club la semana pasada, Dominik Szoboszlai asumió el protagonismo al anotar el penal a los 88 minutos que aseguró la victoria sobre uno de los equipos de mejor rendimiento de la competición.

Fue aún más valioso al llegar de una racha de una victoria en 6 partidos en todas las competiciones para el equipo de Arne Slot, que subió al octavo lugar.

Los jugadores del Liverpool pensaron que habían tomado la delantera con un cabezazo de Ibrahima Konate al 31, pero, tras una revisión de video que duró más de cuatro minutos, el árbitro anuló el gol por una mano, ya que Virgil van Dijk había desviado previamente el balón al brazo de Hugo Ekitike.

Después de quitarle un gol al Liverpool, el VAR ayudó a los visitantes cuando detectó que Alessandro Bastoni había tirado de la camiseta de Florian Wirtz en el área, con el centrocampista cayendo al suelo. Szoboszlai convirtió el penal.

