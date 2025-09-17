Liverpool vence a Atlético Madrid con gol de Virgil van Dijk

El campeón defensor Paris Saint-Germain rugió el miércoles a la victoria en la Liga de Campeones, y Liverpool encontró otro gol decisivo in extremis en su impresionante inicio de temporada.

Virgil van Dijk, el capitán de Liverpool, se elevó para meter un impecable cabezazo en el segundo minuto del descuento, con lo que los Reds doblegaron 3-2 al Atlético de Madrid cuando parecía que el equipo inglés iba a desperdiciar una ventaja de dos goles conseguida en cuestión de seis minutos.

El argentino Diego Simeone, técnico del Atleti, protagonizó un altercado con un aficionado, que supuestamente lo insultó.

"Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien cuando reaccionamos, porque somos protagonistas", reconoció el "Cholo" Simeone. "Pero de la misma manera que luchamos contra el racismo y los insultos a los jugadores, los banquillos están pegados y no es fácil recibir insultos todo el partido. Vino el tercer gol y además de los insultos hubo un gesto y soy una persona".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bayern Múnich e Inter de Milán ganaron sus respectivos partidos de revancha de finales pasadas —contra Chelsea y Ajax, respectivamente— al abrirse el telón de la fase de liga de ocho encuentros, y los debutantes Bodo/Glimt y Pafos impresionaron con sufridos empates como visitantes.

El PSG aplastó en casa 4-0 al Atalanta de Italia y tuvo el lujo de que un penal desperdiciado por Bradley Barcola no importara mucho al final.

"Es un placer ver una actuación así. Creo que nuestros aficionados pueden estar contentos", dijo el entrenador del PSG, Luis Enrique.

Liverpool parecía tener liquidado el duelo ante el Atlético tras los madrugadores goles de Andy Robertson y Mohamed Salah, quien definió con categoría. Pero un doblete de Marcos Llorente, en los descuentos de la primera parte y los 81 minutos, enchufó a los colchoneros.

Llorente también anotó dos veces en Anfield en 2020 cuando el Atlético eliminó al entonces campeón defensor en los octavos de final.

El Bayern sometió 3-1 a Chelsea con un par de goles de Harry Kane, cuyo compatriota inglés Cole Palmer facturó un notable tanto para los visitantes. Fue un desquite muy tardío para el Bayern por perder la final de 2012 ante Chelsea en su estadio Allianz Arena.

Dos poderosos cabezazos de Marcus Thuram le dieron al Inter el triunfo 2-0 ante Ajax, el club de Holanda que venció a los italianos en la final de la Copa de Europa de 1972.

El campeón noruego Bodo/Glimt malogró un penal en la segunda mitad y perdía por dos goles cerca del final de su visita a Slavia Praga, pero remontó para salvar un empate 2-2 con un tanto a los 90 minutos.

Pafos igualó a domicilio 0-0 ante Olympiakos, resistiendo tras quedar en inferioridad numérica desde los 26 minutos. El volante brasileño Bruno Felipe fue expulsado por doble amonestación.

De propiedad rusa, Pafos es el primer equipo chipriota que ha alcanzado la fase principal de la Liga de Campeones desde 2017, y Bodo/Glimt puso fin a la ausencia de 18 años de Noruega en el torneo.

Balón de Oro en París

El Balón de Oro seguramente se quedará en París después de la ceremonia anual de premios realizada el lunes en la ciudad.

El PSG ha hecho campaña para que su delantero Ousmane Dembélé, actualmente lesionado, obtenga el premio por su destacada temporada, aunque los laterales Nuno Mendes y Achraf Hakimi también serían dignos ganadores.

Ambos fueron amenazas ofensivas contra el Atalanta —que se está adaptando a la vida sin el inspirador entrenador Gian Piero Gasperini, ahora en Roma. Mendes anotó a los 51 para poner el marcador 3-0.

El gol destacado fue el disparo de Khvicha Kvaratskhelia tras una carrera con gambeta minutos antes del descanso.

Liverpool en la agonía

Liverpool ha ganado sus cuatro partidos de la Liga Premier inglesa esta temporada con goles después de los 80 minutos, y dos veces en el último minuto del tiempo de descuento.

Así que cuando el Atlético de Madrid empató tarde en Anfield, hubo tiempo suficiente para que el equipo del entrenador Arne Slot encontrara el gol que necesitaba. Dominik Szoboszlai lanzó un córner desde la derecha, y Virgil van Dijk se deshizo de su marcador y dirigió un fuerte cabezazo al interior del poste cercano.

Slot: "deberíamos habernos facilitado las cosas"

Debutantes invictos

Los nuevos en la Liga de Campeones están aprendiendo rápido.

Tres de los cuatro debutantes —un número inusualmente alto esta temporada— han jugado hasta ahora, todos como visitantes y todos están invictos. El campeón belga Union Saint-Gilloise comenzó el martes ganando 3-1 en el PSV Eindhoven.

Bodo/Glimt y Pafos no fueron presas del pánico el miércoles, cuando los eventos se volvieron en su contra.

El campeón de Noruega perdía por dos goles en el feudo del Slavia Praga Un penal ejecutado por Kasper Høgh fue repelido a los 54, antes de que el déficit se recortara a los 78.

Una impresionante volea del suplente Sondre Brunstad Fet a los 90 sacudió el travesaño y rebotó sobre la línea de gol para ganar un punto preservado por la inteligente parada del portero Nikita Haikin en el tiempo de descuento.

Pafos perdió a sus dos veteranos brasileños antes del descanso. David Luiz, de 38 años, duró sólo 33 minutos antes de salir lesionado en su primera titularidad para el club.

El cuarto debutante, Kairat Almaty, juega este jueves en el terreno del Sporting de Lisboa. Eso significó un viaje de 7.000 kilómetros (4.350 millas) para jugadores y aficionados desde el este de Kazajistán a través de cuatro zonas horarias hasta la capital de Portugal, uno de los recorridos más largos posibles en el fútbol europeo.

Semana de tres días de la Liga de Campeones

La Liga de Campeones se extiende a un tercer día sólo para la fecha de apertura que se completa este jueves con seis cotejos más. Manchester City, el monarca de 2023 dará la bienvenida de nuevo a Kevin De Bruyne con el Napoli. El Barcelona va a Newcastle sin el lesionado Lamine Yamal.

Una remontada en el tiempo de descuento de la Juventus para empatar 4-4 con el Borussia Dortmund fue el encuentro más destacado de los primeros seis jugados el martes, mientras que Kylian Mbappé convirtió dos penales y el Real Madrid con 10 hombres remontó para vencer al visitante Marsella 2-1.