Llegué al equipo más grande de México: Federico Viñas

Luego de enfundarse con la casaca de su país por primera vez, el uruguayo Federico Viñas se mostró feliz e incrédulo por todo lo que vivió desde el año pasado, con Juventus de las Piedras y el América.

"Todo muy rápido... Me tocó llegar al América, el club más grande de México que tiene mucha presión, me mantuve tranquilo y fui para estar tranquilo, de los compañeros", señaló el delantero, quien se encuentra convocado por la Sub-23 de Uruguay, para competir en el Preolímpico de la Conmebol Colombia 2019 y así conseguir una plaza a los JJOO Tokio 2020.

Aunque no habló de su futuro contractual con las Águilas, equipo al que llegó en el Apertura 2019 en calidad de préstamo, procedente del Juventud de las Piedras, Viñas se comprometió a estar disponible para el representativo de la Garra Charrúa.

"Acá todos tienen su granito de arena por aportar. El primer objetivo es llegar a los Olímpicos, pero primeros debemos conocernos y formar una familia, con un grupo lindo las cosas van a salir mejor. Lo que más me sorprendió fue como te tratan acá [en la Selección], como dije allá en mi club [el América], igual acá hay alguien siempre disponible para vos", agregó.

Viñas fue titular con Uruguay Sub-23, en el duelo de preparación contra el combinado de la Liga Premier FMF que dirige César Vega. En dicho partido que se disputó en Uruguay y finalizó con un empate sin goles, también jugó otro charrúa que milita en el balompié mexicano, Maximiliano Araújo, del Puebla.

De igual manera, el sudamericano Sebastián Cáceres, del Liverpool FC de Uruguay, fue titular. El defensa podría jugar próximamente en la Liga MX, ya que es pretendido por el América; el Pachuca también lo pretende.

Por ahora, la mira de Federico Viñas se enfoca con sus compatriotas para lograr el boleto a Juegos Olímpicos, por lo que se perderá el arranque del Clausura 2020. En el Preolímpico (18 de enero al 9 de febrero), Uruguay Sub-23 se enfrentará en la fase de grupos a Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú.