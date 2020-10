LNBP acorta playoffs; se jugarán en dos burbujas sanitarias

Los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) se acortarán para reducir, en lo posible, la cantidad de contagios por el coronavirus Covid-19.

Y se jugarán en dos burbujas, una que estará en Querétaro y otra en Monterrey, para que la serie final concluya a más tardar el domingo 22 de noviembre.

Sergio Ganem Velázquez, presidente de la LNBP, comentó que se harán varios estudios previo a que los equipos ingresen a las burbujas con el fin de detectar casos positivos.

Además, durante la competencia también se efectuarán exámenes para evitar contagios "los que den positivo, no van a poder viajar, no podrán ingresar a la burbuja", dijo Ganem Velázquez.

"Decimos hacer dos burbujas sanitarias en la zona oeste en Querétaro y Este Monterrey, esto en base a logística, distancias, capacidades hospitalarias, semáforos y más situaciones".

"Los equipos entrarán al hotel de concentración, estarán separados por pisos, nadie comparte alimentos, cada quien tendrá un salón, y a la burbuja entran todos, no solo jugadores".

"Los agentes Covid estarán observando a cada uno de sus equipos que no salgan ni siquiera a la puerta del hotel, los recintos estarán sanitizando y habrá cuidados extremos", afirmó

Los playoffs se jugarán a partir del día 3 de noviembre. Los ganadores de las semifinales y final de zona se definirán en dos de tres partidos, mientras que el monarca de la LNBP será del que gane cuatro de siete encuentros.

"Se tomó la decisión de terminar la temporada regular cuando faltaban dos jornadas porque vimos un elevado cantidad de contagios de Covid en el país, y estamos a tiempo para crear dos burbujas y reducir el peligro".

"Si hay algo que ponga en riesgo la salud de alguien, vamos a tener que cancelar el playoffs, siempre y cuando haya brotes masivos dentro de los equipos".

Por su parte, Alonso Izaguirre, comisionado de La Liga, comentó que mientras los equipos tengan por lo menos seis jugadores, podrán jugar los playoffs.

"Solo se cancelarían los partidos en caso de que haya muchos contagios, si son dos a tres jugadores, se aíslan y se podrá jugar, además pueden dar de alta a más jugadores".

Hasta el momento, la LNBP ha gastado 15 millones de pesos y alcanzaría los 22 millones cuando finalice la temporada.