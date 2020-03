Lo más aterrador del virus es que pareces estar bien: Donovan Mitchell

Donovan Mitchell, uno de los jugadores del Jazz de Utah enfermos por el coronavirus, dijo que lo que más le preocupa del Covid-19 es que no ha presentado síntomas de éste.

"Estoy asintomático", contó Mitchell al programa Good Morning América de la cadena estadounidense ABC. "No tengo ningún síntoma. Podría caminar por la calle si no fuera de conocimiento público que estoy enfermo. No sé sabría. Esa es la parte más aterradora de este virus. Puedes parecer bien o estar bien y aun así estar enfermo".

Mitchell fue contagiado por su compañero de equipo Rudy Gobert, quien fue el primer elemento de la NBA en dar positivo por el virus, apenas la semana pasada.

Gobert, dos días antes de ser diagnosticado, bromeó con el coronavirus y tocó descuidadamente las grabadoras y micrófonos de periodistas.

También tocó a sus compañeros, aunque posteriormente, ya enfermó, se disculpó públicamente. "Tomé un tiempo para calmarme (con Gobert). Me da gusto que ambos estemos bien", sostuvo Mitchell, quien se mantiene en aislamiento luego de que fuera diagnosticado con la enfermedad.