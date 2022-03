Lo que sabemos de la riña entre barras en el estadio Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- La tarde del sábado, tras un partido que se disputaba en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, un sector de la grada se vio afectada, luego de una trifulca entre las porras de los gallos blancos del Querétaro y los rojinegros del Atlas. Lo que derivó en 22 personas lesionadas, nueve de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos reportados como graves.

Corría el minuto 60 del partido entre Querétaro y Atlas con el marcador 0-1 a favor del equipo jalisciense, cuando se observaron los primeros disturbios en las tribunas del estadio.

Grupos de aficionados del Querétaro rompieron la cerca del Estadio La Corregidora que dividía a las porras, y entraron hacia las gradas donde se encontraban los seguidores del Atlas, lo que detonó una batalla campal entre ambas barras.

La tarde del domingo, Miguel Kuri, gobernador de Querétaro, se reunió con el presidente de la Liga BBVA Mx, Mikel Arriola, para continuar con las investigaciones correspondientes.

"Me reuní con @MikelArriolaP, presidente de la Liga BBVA MX, y Gabriel Solares, presidente del Club Gallos Blancos de Querétaro, para continuar con todas las líneas de investigación y determinar responsables por acción u omisión. Nadie quedará impune", escribió Kuri.

Cabe mencionar que, ante los acontecimientos ocurridos en el estadio La Corregidora, el presidente de la Liga Mx, aseguró que las porras de los equipos visitantes ya no podrán tener acceso a los partidos. Esto, para salvaguardar las vidas de las familias. "Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios", informó en conferencia de prensa.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lanzó este domingo su postura, sobre los lamentables actos de violencia que se presentaron en el Querétaro vs Atlas.

El organismo rector del futbol en el planeta publicó que: "La FIFA está consternada por el trágico incidente ocurrido en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y Atlas. Los actos de violencia en el estadio Corregidora son inaceptables e intolerables".

"La FIFA se une a la Federación Mexicana de Futbol y a la Concacaf para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias", agregó el comunicado.

Aficionados exigen a la FIFA quitarle la sede del Mundial a México del 2026

Múltiples aficionados pidieron en redes sociales que a México se le quitara la sede del Mundial del 2026.

Los aficionados en redes sociales no sólo piden que México no reciba la Copa del Mundo, sino que también sea desafiliado el conjunto de los Gallos Blancos.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) publicó un comunicado donde reprueban los actos de violencia que se registraron en el duelo de Querétaro ante Atlas, por lo que pide que se llegue a las consecuencias.

Esta Confederación especificó que apoyará tanto a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX durante el proceso de investigación, sumado a qué solicitan encontrar a los actores principales.

"Hacemos un llamado a las autoridades locales para que investiguen a fondo estos a actos criminales y responsabilicen a quienes han empañado nuestro juego", pidió Concacaf.

Aseguran que no hay muertos tras rumor

Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro, indicó que no había muertos tras la violencia que se vivió el sábado.



El gobernante queretano señaló que: "El saldo es de 26 personas que requieren atención médica hospitalaria (24 hombres y 2 mujeres), de esos 26, tres ya fueron dados de alta. De los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad", explicó.

Kuri expresó que no hay personas fallecidas, pero considera que este suceso debe ser catalogado como una tragedia.}

"Es inaceptable una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos, lo repito, es una tragedia porque aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia, señaló el gobernador.

Analizarán si hubo infiltrados; "No es el momento de especular", dice Gobierno de Querétaro

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, adelantó que se hará una investigación para conocer si hubo grupos de crimen organizado infiltrados en la agresión registrada durante el partido entre el Querétaro y el Atlas. "No tenemos elementos para hacer una afirmación de ese tipo, pero va a haber una investigación y se van a deslindar responsabilidades", señaló.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana consideró que son necesarios protocolos contra la violencia en los estadios: "Tiene que haber evidentemente —como en otras partes del mundo— protocolos, cuidados, evitar que, al calor de la pasión, se den este tipo de incidentes y regular muy bien el consumo de alcohol, que exacerba este tipo de comportamientos". Señaló que, en el caso del club Querétaro, la Federación Mexicana de Futbol ha tomado cartas en el asunto.

Ante las versiones de que el crimen organizado habría estado involucrado en los hechos violentos registrados la tarde del sábado en el Estadio Corregidora, las autoridades indicaron que "no es el momento de especular".

Algunos asistentes en el estadio indicaron sobre la presencia de un hombre identificado como el "El Beto", presunto líder de huachicoleros del área de San Juan del Río, quien se habría topado con un rival de la barra del Atlas.

A pregunta expresa, la secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, dijo que "no era el momento de especular".

"Creo que no es el momento ahora de llevar a cabo especulaciones. Creo que si hay información al respecto de todo esto, sería muy valioso que se proporcionará a la fiscalía con el propósito de integrar la investigación pertinente, pero no es el momento ni el tiempo de llevar a cabo especulaciones", dijo la funcionaria.

También indicó que se investigará si la empresa encargada de la seguridad en el estadio cumplió o no con el número de elementos, si no tenían capacitación y aseguró que se trabaja para deslindar responsabilidades.

Agregó que todavía se llevaban a cabo las investigaciones para poder brindar "datos ciertos y comprobados".

Una usuaria de Twitter, de nombre Tania Silva Aguirre (@Taniasilvaa16) asegura que su hermano sigue inconsciente y que además los quieren detener por daños al inmueble, así lo compartió en dicha red social.

"Uno de los de las imágenes es mi hermano, aún está inconsciente, por favor que se haga justicia, quieren detener a nuestra gente por "Daños al inmueble"", escribió como complemento de un tuit que citó.

El tuit que citó Tania de la cuenta @politicosmex, exige al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que señale cuales son las dos personas heridas de gravedad que mencionó, ya que mostró unas imágenes en donde se pueden apreciar a varios aficionados en un mal estado.

La joven confirmó más tarde que su hermano ya había reaccionado y agradeció las muestras de apoyo.

Los hechos violentos que mancharon la actividad del futbol mexicano durante el partido entre Querétaro y Atlas y muchos se han cuestionado sobre la ausencia de elementos de seguridad en el estadio Corregidora, o incluso, la incapacidad de los que estaban presentes.

Y es que se reveló la convocatoria del Grupo K.9 para formar parte de sus equipos de seguridad en el estadio y los únicos requisitos eran llegar a la hora estipulada, ser mayor de edad, INE original, vestimenta negra y no contar con antecedentes penales, todo esto por $300 al finalizar el encuentro.

Luego de la brutal batalla campal que se vivió en el Estadio La Corregidora, salió a la luz uno de los momentos más nobles, en medio de la peligrosa riña que se suscitó por la tarde del sábado.

Una aficionada del Atlas compartió la historia que presenció en la casa de los Gallos Blancos, cuando la violencia se desató en medio del partido Querétaro vs Atlas.

La usuaria de Twitter @Bichiyal_12 relató que gracias a un niño que le regaló su jersey autografiado (del Querétaro), logró salir sin daños del inmueble.

"Gracias al Niño de Queretaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien, espero de todo corazón dios te bendiga mucho", publicó de inicio la seguidora rojinegra.

Incluso en su mensaje explicó que busca regresarle su camiseta al pequeño que la ayudó en medio del caos.

"La camisa esta autografiada, si llega a ver este tw con gusto se la regreso", escribió.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja de oficio para investigar y determinar la responsabilidad de autoridades involucradas tras los hechos de violencia registrados en el estadio Corregidora de Querétaro.

La CNDH condenó los hechos de violencia considerando "la trascendencia de los mismos a nivel nacional y el referente que puede constituir, pero sobre todo la necesidad de atender y proteger a la ciudadanía".

Señaló que si bien, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT) y la Liga BBVA MX informaron que iniciarán una investigación a fondo de lo acontecido, "no puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas".

También, la Iglesia católica hizo un llamado a la sociedad a construir la paz a través de valores, en tanto que a los gobiernos les pidió priorizar la atención al núcleo social más importante, que es la familia, a partir de políticas públicas que la fortalezcan.

En el editorial del semanario católico "Desde la Fe", la iglesia dijo que las imágenes del violento enfrentamiento entre aficionados de los equipos Querétaro y Atlas en el estadio La Corregidora le han dado la vuelta al mundo.

Resaltaron que éstas son especialmente impactantes porque ocurren en lo que debería de ser un espacio recreativo y un ambiente familiar.

"Son imágenes que retratan las graves consecuencias de la descomposición del tejido social: violencia extrema y agredir al prójimo a la menor provocación", dijo.

"No estamos de acuerdo en absoluto con ningún acto de violencia. ¡Basta de violencia en México! Busquemos caminos razonables para lograr una convivencia más fraterna, en la que prioricemos el bien de todos", finaliza.